Fue a votar ebrio, causó disturbios y fue detenido en una escuela de Maipú

Un hombre de 45 años fue aprehendido por ir a votar ebrio este domingo. El sujeto ya cuenta con más de una treintena de hechos similares en su prontuario.

La escuela donde el hombre fue a votar ebrio en Maipú.

Las elecciones legislativas de este domingo contaron con un llamativo episodio que terminó con la detención de un hombre en una escuela de Maipú. El sujeto, de 45 años, se presentó en el establecimiento escolar en un fuerte estado de ebriedad y fue aprehendido.

Ebrio para ir a votar Mientras miles de mendocinos se movilizaron a votar durante toda esta jornada, un sujeto fuertemente alcoholizado también respondió la convocatoria electoral y, pasadas las 16, se dirigió a la Escuela Técnico Industrial Emilio Civit, de Maipú.

En el colegio, ubicado sobre la calle Ozamis al 700, el hombre comenzó a incomodar a los presentes, haciendo caso omiso a las órdenes del personal policial presente en la escuela.

Una vez controlada la situación, se le solicitó a efectivos de seguridad vial realizar el control de alcoholemia al imputado, dando como resultado unos alarmantes 2,82 gramos de alcohol en sangre.

Por esto, el sujeto fue imputado por protagonizar una infracción del Artículo 95 de la Ley 9099, que dicta sanciones para personas que se encuentren en estado de embriaguez en lugares públicos.