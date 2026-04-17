Detuvieron al prófugo que baleó a un automovilista en Florencio Varela: los videos del ataque y su captura

Tras ocho meses de búsqueda, la Policía detuvo al prófugo acusado de balear a Cristian Ledesma durante una discusión callejera en agosto de 2025.

El sujeto estaba prófugo por balear a otro hombre tras discutir. Todo quedó en video.

Luego de meses de investigación, agentes policiales lograron capturar a un peligroso prófugo sindicado como el autor de un intento de homicidio ocurrido el año pasado. Tanto el momento del ataque como el allanamiento que dio con su detención quedaron grabados en video.

El ataque ocurrió el 29 de agosto de 2025, alrededor del mediodía, en la avenida Padre Obispo Jorge Novak, dentro de la localidad de Florencio Varela. Ahí, Cristian Ezequiel Ledesma y un acompañante circulaban en una camioneta Citroën Berlingo cuando fueron interceptados por el tirador, conocido bajo el alias de "Gallito".

El video del tiroteo Tras una breve discusión, el agresor extrajo una pistola 9 milímetros y disparó a corta distancia contra Ledesma. El proyectil impactó en el abdomen del conductor, causándole daños severos en el hígado, el riñón derecho y el colon transverso. Todo quedó en video.

video fv Gallito escapó del lugar creyendo que había terminado con la vida de la víctima. Ledesma sobrevivió gracias a la rápida intervención de los vecinos y a las cirugías de urgencia realizadas en el Hospital "Mi Pueblo".

El allanamiento y detención La Policía de la Provincia de Buenos Aires ejecutó un allanamiento en San Francisco Solano, Quilmes. En una vivienda de la calle 899, los efectivos capturaron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular —clave para las pericias— y un rifle de aire comprimido. El fiscal Federico José Pagliuca dispuso su inmediata aprehensión por el delito de tentativa de homicidio.