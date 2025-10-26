Accidente en la Quinta Sección: reconoció que cruzó en rojo y causó un fuerte choque

Dos autos se cruzaron en la Quinta Sección luego de que uno cruzara en rojo. No hubo heridos.

Un accidente entre dos autos se registró en la tarde de este domingo en la Quinta Sección, Ciudad de Mendoza. El conductor de uno de los rodados reconoció no haber visto el semáforo en rojo y cruzó la vía sin percatarse de que otro vehículo se dirigía hacia su dirección.

El siniestro tuvo lugar en el cruce de las calles Paso de Los Andes y Agustín Álvarez sobre las 17.30, cuando el conductor de un Peugeot 206, que viajaba por Agustín Álvarez en dirección Oeste, no se detuvo cuando el semáforo de la intersección estaba en rojo y cruzó sin ver al otro móvil.

La razón del accidente Según comentó a MDZ, el sol no le permitió ver con claridad el semáforo, misma situación que sufrió su acompañante. De esta manera, colisionaron de frente con el otro automóvil.