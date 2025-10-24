Un camionero está grave tras volcar en la ruta 7

El accidente se registró esta madrugada en la zona conocida como Curva de la Soberanía.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este viernes en la Ruta 7, específicamente en la zona conocida como Curva de la Soberanía. Un camión que transportaba una carga de cacao sufrió un vuelco y desbarrancó aproximadamente 50 metros. El siniestro se registró cerca de las 0:45 horas y dejó como saldo un conductor herido de gravedad.

El chofer del vehículo de carga, de nacionalidad argentina, quedó atrapado tras el vuelco. Su estado de salud es grave de acuerdo a lo informado por el personal de emergencias que arribó al lugar. Las autoridades iniciaron rápidamente las maniobras de rescate y coordinación para su traslado inmediato.

La Policía Vial de Gran Mendoza intervino en el operativo de emergencia. Se dispuso una movilidad desde la Comisaría 23 para custodiar la ambulancia por el corredor sanitario. El herido fue trasladado por la Ruta 7 hasta el cruce con Ruta 40, donde otro móvil continuó el traslado hacia el Hospital Central de Mendoza.