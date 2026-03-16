El docente fue atacado a balazos mientras trabajaba como chofer de una app y ahora un video podría ser clave para reconstruir lo ocurrido.

La causa que investiga el crimen de Cristian Eduardo Pereyra, el profesor de 39 años que fue asesinado a balazos mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en La Matanza, sumó un nuevo material que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

Video: el momento en el que profesor fue asesinado a balazos Se conoció el video del momento en el que profesor fue asesinado a balazos en La Matanza En las últimas horas, se conoció un video captado por una cámara de seguridad de la autopista Presidente Perón. En dicho material se logran escuchar los disparos que efectuaron los delincuentes.

Cómo fue el crimen de Pereyra El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando el docente fue abordado por un grupo de ladrones mientras circulaba a bordo de su Chevrolet Corsa. Según la reconstrucción de los investigadores, los delincuentes lo abordaron con fines de robo, le sustrajeron el vehículo y le efectuaron múltiples disparos a quemarropa.

Cuando la ambulancia del servicio de emergencias arribó al lugar, los médicos constataron el fallecimiento de Pereyra, quien presentaba al menos cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo la espalda y el tórax.

La causa, que inicialmente se perfilaba como un homicidio en ocasión de robo cometido por "piratas del asfalto" o delincuentes de la zona, sumó un elemento sospechoso: en el auto viajaba como pasajero un oficial de policía.