Detuvieron a un policía por el asesinato de un docente que trabajaba como chofer

Cristian Eduardo Pereyra fue acribillado durante un robo en la autopista Presidente Perón, en Virrey del Pino.

Un violento episodio de inseguridad en el partido de La Matanza terminó con la vida de un docente de 39 años que, para complementar sus ingresos, trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. El hecho ocurrió en la noche del sábado sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de la localidad de Virrey del Pino, y dio un giro inesperado con la detención de un efectivo policial.

La víctima, identificada como Cristian Eduardo Pereyra, circulaba a bordo de su Chevrolet Corsa cuando fue interceptado por un grupo de hombres que se desplazaban a pie. Según la reconstrucción de los investigadores, los delincuentes lo abordaron con fines de robo, le sustrajeron el vehículo y le efectuaron múltiples disparos a quemarropa.

Cuando la ambulancia del servicio de emergencias arribó al lugar, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de Pereyra, quien presentaba al menos cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo la espalda y el tórax.

Un policía detenido: el giro en la investigación La causa, que inicialmente se perfilaba como un homicidio en ocasión de robo cometido por "piratas del asfalto" o delincuentes de la zona, sumó un elemento sospechoso: en el auto viajaba como pasajero un oficial de policía.

Se trata de Matías Alejandro Vizgarra Riveros, quien presta servicios en la Base UTOI “Puente 12”. Tras tomarle declaración testimonial, el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, detectó inconsistencias y solicitó su detención inmediata, medida que fue convalidada por el juez de garantías.