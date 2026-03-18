Dramático asesinato en Las Heras: la víctima alcanzó a abrazar a su abuela antes de morir

Fuentes policiales relataron el caso se registró alrededor de las 23.30, a partir de varios llamados a la línea de emergencias 911 que alertaban sobre donaciones de arma de fuego en la zona del barrio Buena Vista , cerca del expenal de mujeres.

Hasta ese sector se trasladó una movilidad de la Comisaría 36° , cuyo personal constató que un joven se encontraba herido de bala en el interior de un domicilio de la manzana C. Allí, los efectivos entrevistaron a una mujer, de 70 años, quien relató que su nieto entró corriendo a la casa, la abrazó y luego se desplomó sobre un sillón del living.

La mujer agregó que la víctima había salido para hablar con unos vecinos del barrio que habían amenazado de muerte a su hermano. Al parecer, se produjo una discusión entre ellos y los sospechosos comenzaron a dispararle, provocándole una herida de bala en el sector frontal del cuello, tal como lo verificó luego el médico del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) que confirmó el deceso de Ontivero.

Por su parte, la abuela del fallecido también explicó que desde hace tiempo su nieto tenía conflictos con esos vecinos, que serían de apellido Ortíz y Lira, debido a un robo de animales, por lo que persona de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras ( UID ) y de la División Homicidios comenzaron a trabajar esos datos para avanzar sobre las identidades de los posibles autores.

Asimismo, la Policía Científica trabajó en la escena del crimen y los peritos levantaron tres vainas servidas, las cuales serán sometidas a los análisis de balística correspondientes, explicaron fuentes allegadas la investigación que lidera la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta.

Dos detenidos tras allanamientos

En tanto, momentos más tarde, los detectives de Homicidios desarrollaron dos allanamientos en viviendas de la manzana B y C del barrio Buena Vista. En el primer domiclio registrado secuestraron una escopeta recortada doble caño calibre 16 y siete celulares.

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Seguidamente, en el otro inmueble dieron con un revólver calibre 22 marca Gunter y aprehendieron a una pareja en el interior. Los sospechosos, identificados como Carlos Nicolás Zárate y Camila Alexandra Ortiz, fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte y quedaron detenidos a la espera de que se defina su situación procesal.