Otra vez le negaron la libertad a un acusado de asesinar a tiros a un hombre mientras jugaba al truco

A poco tiempo de cumplirse un año desde que Sergio Adrián Arrieta Moyano fue acribillado a disparos en el barrio La Gloria de Godoy Cruz , uno de los dos acusados que tiene la investigación por el asesinato recibió este jueves otro revés judicial. Se trata de Hernán Feliciano Leguizamón Maturano (33), cuya defensa pidió nuevamente el recupero de la libertad .

Fue durante una audiencia de control jurisdiccional , solicitada por el abogado de Leguizamón Maturano, que la jueza Dolores Ramón volvió a analizar la situación del sospechoso en el expediente que lidera la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta . En la causa, permanece imputado como coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, junto a su presunto cómplice, Franco Darío Guiñazú Brizuela (25).

Tras escuchar los argumentos presentados por la parte acusadora y la defensa, la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 decidió rechazar los pedidos de cese de la prisión preventiva y detención domiciliaria —solicitada en subsidio— formulados por el representante legal de Leguizamón Maturano..

De esa manera, el presunto matador continuará tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra, al igual que su compañero procesal. Anteriormente, en enero de este año, la jueza María Laura Guajardo , del Tribunal Penal Colegiado N°1, había ratificado el dictado de la prisión preventiva contra ambos, por lo que se acercan cada vez más al juicio oral y público.

Corría la madrugada del miércoles 11 de junio del año pasado y Arrieta Moyano, de 35 años, se encontraba jugando al truco con un grupo de amigos en una casa de la manzana H del barrio La Gloria .

Alrededor de la 1.40, alguien llamó a la puerta y la víctima atendió. Acto seguido, dos sujetos que portaban pistolas calibre 9 milímetros descargaron una infernal lluvia de disparos hacia la entrada de la propiedad, donde se encontraba Arrieta Moyano.

Asesinado en barrio La Gloria, Godoy Cruz.jpg Sergio Adrián Arrieta Moyano, el hombre asesinado en el barrio La Gloria MDZ

A raíz de eso, el hombre recibió tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le terminaron provocando la muerte, tal como lo constató luego personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que trabajó en la escena.

La hipótesis del brutal asesinato

Debido a las características del ataque, los detectives pensaban que estaban frente a un crimen perpetrado por sicarios, aunque no descartaban que los matadores hayan acabado con la vida de la persona equivocada. Esto porque una línea investigativa analizaba si el objetivo de los autores pudo haber sido uno de los cuatro hombres que estaba dentro de la casa, jugando a las cartas con Arrieta Moyano.

PORTADA GUIÑAZÚ BRIZUELA

En ese sentido, la principal hipótesis de los pesquisas con respecto al móvil, era de un ajuste de cuentas vinculado a rivalidades por tema de drogas o enfrentamientos entre personajes delictivos de la zona.