Se complicó la situación de los detenidos por un asesinato a sangre fria en Godoy Cruz

El expediente por el asesinato de Sergio Adrián Arrieta Moyano (35), perpetrado en junio del año pasado en el barrio La Gloria de Godoy Cruz , sumó recientemente un nuevo capítulo. Los dos detenidos, Hernán Feliciano Leguizamón Maturano (33) y Franco Dario Guiñazú Brizuela (25), recibieron un nuevo revés judicial que complicó su situación procesal.

Fue durante una audiencia que se desarrolló el martes en la Sala 13 del Polo Judicial Penal , que la jueza María Laura Guajardo, del Tribunal Penal Colegiado N°1, rechazó el recurso de apelación, presentado por ambas defensas, frente a la prisión preventiva que les dictó el mes pasado una jueza de primera instancia.

La magistrada entendió que los argumentos exhibidos por los representantes legales de los presuntos autores del crimen no cumplían con los requisitos para revertir el fallo anterior y también desestimó el pedido de cese de la prisión preventiva, dándole así la derecha a la fiscal de Homicidio Claudia Ríos, quien se encuentra subrogando a su par Andrea Lazo durante la primera quincena de la feria judicial de enero.

Así, Leguizamón Maturano y Guiñazú Brizuela permanecerán tras las rejas e imputados por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores , tal como lo había determinado el 30 de diciembre la jueza Dolores Ramón .

El hecho de sangre ocurrió en la madrugada del miércoles 11 de junio del año pasado en el interior del barrio La Gloria de Godoy Cruz . Allí, dos sujetos encapuchados se dirigieron a una vivienda de la manzana H y llamaron a la puerta.

Acto seguido, Arrieta, quien estaba jugando al truco con cuatro amigos, atendió a los sospechosos. En cuestión de segundos, los individuos, que portaban pistolas calibre 9 milímetros, descargaron una lluvia de disparos contra su humanidad

Asesinado en barrio La Gloria, Godoy Cruz.jpg Sergio Adrián Arrieta Moyano, el hombre asesinado en el barrio La Gloria. MDZ

La terrible balacera dejó una gran cantidad de vainas servidas en el teatro del crimen, denotando la magnitud del ataque que terminó con la vida de la víctima.

A raíz de un llamado a la línea de emergencias 911, efectivos de la Comisaría 52° se dirigieron a la escena y dieron con Arrieta acribillado a balazos. Luego, profesionales de la salud del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron la muerte de Arrieta, quien presentaba tres impactos de bala.

Cómo cayeron los sospechosos

Meses después del crimen de Arrieta, en los cuales se llegaron a efectuar hasta seis allanamientos en la zona de la triple frontera entre Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú —todos con resultado negativo—, fue detenido Leguizamón Maturano, quien se presentó el 11 de noviembre por su propia cuenta en el Polo Judicial Penal, acompañado por su abogado.

Exactamente una semana después, el 18 de noviembre, también quedó tras las rejas Guiñazú Brizuela. Así, los dos sospechosos que eran buscados por el asesinato de Arrieta quedaron a disposición de la Justicia y poco más de un mes después se les impuso la prisión preventiva.