Imputaron a la pareja detenida por el asesinato de la mujer en un barrio privado de Mendoza

Un día después de que se destapara el asesinato de Silvia Susana Rodríguez (74), perpetrado en un barrio privado de El Challao, Las Heras, su hijastro, Juan Manuel Ramírez (35) y su pareja , Noelia Valeria Estrella (37) fueron imputados por el crimen.

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la investigación, los acusó formalmente por el delito de homicidio criminis causa , que prevé como única pena la prisión perpetua. Ambos ya habían sido capturados este domingo en el interior del barrio privado Cerro de la Capilla, escenario del asesinato, y posteriormente recluidos en la Subcomisaría Iriarte .

Las fuentes del caso indicaron que en las próximas horas ambos serán trasladados y alojados en diferentes complejos penitenciarios de la provincia.

Por otro lado, de los trabajos en el teatro del hecho surgió que la sustancia blanquecina hallada en el teatro del crimen no era cocaína, sino bicarbonato de sodio. Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) revelaron que, más allá de que en un principio Ramírez aseguró ser hijo de adoptivo de la víctima, luego se comprobó que en realidad es hijo de una pareja de Rodríguez que falleció hace algunos años.

En tanto, las autoridades destacaron que, al momento de ser capturados, la pareja acusada estaba a punto de darse a la fuga en el auto de la víctima y con algunas pertenencias de valor de la misma, situación que los complicó en el expediente y motivó la acusación por homicidio críminis causa, ya que entienden que la mataron para ocultar la sustracción de los objetos de valor.

Finalmente, todavía están pediente de resultados una serie de análisis forenses que permitirán determinar con exactitud la causa de muerte de la septuagenaria.

El asesinato de la jubilada

Una llamada de una vecina del complejo residencial a la línea de emergencias 911 fue la que destapó el caso. En esta, la denunciante apuntó contra la pareja, ya que hacía dos días que no le dejaban ver a la mujer y solo recibían respuestas evasivas al preguntarle sobre ella. Al llegar las autoridades, se encontraron con la pareja a punto de abandonar el lugar en el vehículo de la septuagenaria.

En primera instancia, Ramirez aseguró que su madre se encontraba de viaje en Malargüe desde el viernes. No obstante, la versión resultó poco creíble para los efectivos, por lo que solicitaron permiso para ingresar a la vivienda.

policia-científica-barrio-capilla La Policía Científica trabaja en el barrio Cerro de la Capilla. MDZ

Ya sin escapatoria, el imputado les abrió la puerta y al inspeccionar el interior, los uniformados se encontraron con el cadáver desnudo y envuelto en una sábana de Rodríguez. Además, dentro de la casa había botellas de bebidas alcohólicas y un polvo blanco que sería bicarbonato de sodio y no cocaína, como se indicó en primera instancia.

Una vez se dio el macabro hallazgo, el hijo adoptivo de la jubilada cambió su versión y señaló que el viernes hizo una fiesta en la casa de su madre, a la que invitó a "amigos que no conocía muy bien". De acuerdo con la versión del detenido, la mujer llegó y se ofuscó, trató de ponerle un fin a la situación y, en ese momento, uno de los sujetos presentes la ahorcó hasta matarla.

Ahora, con los dos sospechosos imputados, los detectives buscan conocer los detalles de la muerte de la septuagenaria y el contexto en el que ocurrió el ataque. Para esto será crucial conocer los resultados de los estudios forenses aplicados sobre el cuerpo de la víctima y el registro de las cámaras de seguridad del barrio privado lasherino.

Los antecedentes del hijo imputado

Fuentes judiciales indicaron a este portal que Ramírez se había mantenido casi toda su vida sin tener problemas con la ley, hasta que fue acusado por una causa de homicidios, iniciada en 2015. Por ese caso, fue detenido tres años después, en 2018, y al año siguiente fue condenado a la pena de 3 años de prisión en efectiva.

Luego de años sin llamar la atención, en diciembre de 2023, volvió a caer por un hurto simple y lo condenaron en un juicio abreviado en enero de 2024. Al mes siguiente, en febrero de 2024, fue nuevamente detenido por un robo simple y se lo sentenció a los pocos días, otra vez mediante un procedimiento abreviado.

En tanto, su último paso por prisión fue el año pasado por una causa de falso testimonio, por la que lo condenaron el pasado 14 de agosto.