Cómo vivía en las calles el acusado del asesinato de su madre: "Se juntaba con gente complicada"

Juan Manuel Ramírez (35) fue detenido por el asesinato de su madre adoptiva , Silvia Susana Rodríguez (75) , ocurrido este domingo en El Challao , Las Heras . Tras el crimen, MDZ reveló que el presunto matricida fue pareja de Rita De Cassia Floriani Fogaca , la brasileña que días atrás fue arrastrada por el Zanjón de los Ciruelos y todavía es intensamente buscada.

A partir del caso, este portal realizó un recorrido por la zona donde Ramírez y Floriani Fogaca solían pernoctar bajo un puente, ya que ambos se encontraban desde hace tiempo en situación de calle. Los residentes de ese lugar, ubicado en el límite entre Las Heras y la Ciudad de Mendoza , ofrecieron detalles sobre el sindicado homicida y destacaron que mantenía una llamativa relación con personajes conflictivos del sector.

De acuerdo con la investigación que lidera la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , Ramírez terminó viviendo en las calles a partir de sus roces con la ley y un problemático consumo de droga . Fue así que conoció a Rita, con quien compartió los últimos años refugiándose en diferentes sectores del Gran Mendoza, antes de su trágica desaparición por la crecida del cauce lasherino.

Justamente, la mujer oriunda de Brasil era muy conocida por los resistentes de la zona, quienes coincidieron en describirla como una persona amable y trabajadora que no generaba ningún tipo de conflictos. Al contrario, poco se conocía sobre Ramírez, quien no tenía el mismo trato que su novia con los vecinos y se mostraba como un personaje misterioso.

MDZ realizó un recorrido por la zona donde vivía Ramírez junto a su pareja, en el límite entre Ciudad y Las Heras.

Uno de habitantes que fue consultado sobre el caso comentó que Ramírez "se juntaba con gente complicada" que solía pernoctar en el puente aledaño. El testigo señaló que Ramírez solía pasar horas en ese lugar, probablemente consumiendo estupefacientes, aunque jamás lo hacía en compañía de Rita.

Zanjón de los ciruelos, Rita, mujer en situación de calle 4 El puente donde, según relataron los vecinos de la zona, pernoctan las personas conflictivas con las que se juntaba Ramirez. Milagros Lostes / MDZ

Por otro lado, un comerciante que tiene un negocio a pocos del lugar donde vivía Ramírez y Floriani Fogaca comentó que, al momento en que la corriente se llevó a la mujer, el acusado matricida se presentó en el local y preguntó qué había pasado con sus pertenencias, las cuales también se llevó el agua, pero no consultó por el paradero de su pareja. Fue recién horas más tarde que regresó y mostró preocupación por lo que había pasado con su novia.

Del relevamiento realizado también surgió que Ramírez nunca generó ni protagonizó ningún incidente, más allá de alguna discusión de pareja que se escuchaba desde abajo del puente de manera esporádica.

Zanjón de los ciruelos, Rita, mujer en situación de calle 2 El tramo del Zanjón de los Ciruelos donde convivían Ramírez y Rita, la mujer brasileña desaparecida. Milagros Lostes / MDZ

Presumiblemente, después de la desaparición de Rita, el detenido volvió a la casa de su madre, quien decidió volver a darle techo luego de la tragedia que sufrió su pareja. Así, comenzó a vivir en la casa de la mujer, ubicada dentro del exclusivo barrio privado Cerro de la Capilla, donde este domingo fue asesinada sin vida por personal policial.

Los antecedentes del detenido por matricidio

Fuentes judiciales indicaron a este portal que Ramírez se había mantenido casi toda su vida sin tener problemas con la ley, hasta que fue acusado por una causa de Homicidios, iniciada en 2015. Por ese caso, fue detenido tres años después, en 2018, y al año siguiente fue condenado a la pena de 3 años de prisión en efectiva.

Luego de años sin llamar la atención, en diciembre de 2023, volvió a caer por un hurto simple junto a Floriani Fogaca y lo condenaron en un juicio abreviado en enero de 2024. Al mes siguiente, en febrero de 2024, fue nuevamente detenido por un robo simple, también acompañado por la mujer brasileña, y se lo sentenció a los pocos días, otra vez mediante un procedimiento abreviado.

En tanto, su último paso por prisión fue el año pasado por una causa de falso testimonio, por la que lo condenaron el pasado 14 de agosto. Al poco tiempo, quedó en libertad y, sin lugar donde vivir, ya que se había alejado de su madre adoptiva, volvió a pernoctar en las calles del centro y alrededores junto a Rita.

El asesinato de la jubilada y la detención de Ramírez

El caso que reveló MDZ se destapó a partir de la llamada de una vecina del complejo residencial a la línea de emergencias 911, en la que apuntó contra la pareja, ya que hacía dos días que no le dejaban ver a la mujer y solo recibían respuestas evasivas al preguntarle sobre ella. Al llegar las autoridades, se encontraron con Ramírez, de 35 años, quien se presentó ante ellos como hijo de la víctima y estaba acompañado por quien sería su nueva novia, identificada como o Noelia Valeria Orellano Estrella (37).

Ambos estaban a bordo de un auto de la mujer —sospechan que planeaban darse a la fuga— y el hombre aseguró, en primera instancia, que su madre se encontraba de viaje en Malargüe desde el viernes. No obstante, la versión resultó poco creíble para los efectivos, por lo que solicitaron permiso para ingresar a la vivienda.

PORTADA Silvia Susana Rodríguez Silvia Susana Rodríguez, la mujer que fue víctima del asesinato en un barrio privado de Mendoza. MDZ.

Sin otra opción, Ramírez les abrió la puerta y al inspeccionar el interior, los uniformados se encontraron con el cadáver desnudo y envuelto en una sábana de Rodríguez. Además, dentro de la casa había botellas de bebidas alcohólicas y cocaína sobre una mesa, detallaron las fuentes allegadas a la investigación.

Una vez se dio el macabro hallazgo, el hijo adoptivo de la jubilada cambió su versión y señaló que el viernes hizo una fiesta en la casa de su madre, a la que invitó a "amigos que no conocía muy bien". De acuerdo con la versión del detenido, la mujer llegó y se ofuscó, trató de ponerle un fin a la situación y, en ese momento, uno de los sujetos presentes la ahorcó hasta matarla.

Así, bajo las órdenes de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, Ramírez y Orellano Estrella fueron trasladados a la Subcomisaria Iriarte, donde quedaron alojados a la espera de que se resuelva su situación procesal.

64a43d99-67fd-4cf6-9736-0cc7c6978d85 El asesinato conmocionó al barrio privado de Cerro de la Capilla, de Las Heras.

Ahora los detectives buscan conocer los detalles de la muerte de la septuagenaria y el contexto en el que ocurrió el ataque. Para esto será crucial conocer los resultados de los estudios forenses aplicados sobre el cuerpo de la víctima y el registro de las cámaras de seguridad del barrio privado lasherino.