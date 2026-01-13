Asesinato de Cynthia Landi: las cámaras beneficiaron a los policías detenidos y complicaron al colectivero

Los tres policías detenidos por el asesinato de Cynthia Landi, ocurrido en Guaymallén, se vieron beneficiados a partir del análisis de las cámaras de seguridad. Así se cambió este martes el delito del que se los acusa de homicidio agravado al de encubrimiento agravado. Por su parte, quien quedó complicado fue Lautaro Stagnoli, imputado como coautor del hecho.

A principios de este mes, los efectivos habían sido imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores en la causa investigada por la fiscal de Homicidio, Claudia Ríos.

Ahora, la acusación de encubrimiento se basa en que los uniformados habrían colaborado con los responsables, eludiendo su labor y no informaron el homicidio. Además, el Ministerio Público Fiscal les aplicó una fianza de 15 millones de pesos a cada uno.

Se trata de Víctor Alberto Cisterna Díaz , el auxiliar con destino en la Comisaría Séptima detenido en las horas posteriores al crimen de la mujer; y las hermanas Victoria Abril y Lourdes Ivonne Ricarte Muñoz , de 26 y 29 años, respectivamente, capturadas el lunes en allanamientos realizados por la División Homicidios y ambas oficial subayudante con prestaciones de servicio en la Policía Científica .

Por su parte, se informó que aún siguen buscando a tres personas que podrían estar relacionadas con el asesinato. Estas circulaban en un Chevrolet corsa, según se comprobó a partir del relevamiento filmográfico. Entre los prófugos se encuentra Benjamín Alaniz, primo del colectivero detenido, Stagnoli.

El asesinato de Cynthia

Cynthia Romina Landi, de 39 años, fue asesinada la madrugada del domingo 4 de este mes, durante una feroz balacera en Guaymallén. Al parecer, todo ocurrió en medio de una pelea a la salida del reconocido boliche Queen Disco. La hipótesis inicial apunta a que la mujer no era el blanco de los autores de los disparos.

La información policial sostiene que faltaban algunos minutos para las 4 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un altercado entre un grupo de personas y cuidacoches sobre calle 25 de Mayo, en el distrito guaymallino de Dorrego. Personal policial se dirigió hasta ese lugar y se toparon con una sangrienta escena: una vecina de la zona había recibido un disparo en la axila y fue trasladada por familiares hasta el Hospital Central, a bordo de un vehículo particular.

Escena crimen guaymallén Cynthia Landi El homicidio se produjo en esa vivienda de Dorrego. Maru Mena / MDZ.

Según la hipótesis, los “trapitos” serían hermanos de la mujer y tras protagonizar la pelea (presuntamente porque no quisieron pagarles) se refugiaron en la casa de la mujer. Fue en ese instante que desde un automóvil se efectuaron cinco disparos, de acuerdo con la reconstrucción. Uno de los proyectiles le impactó a Landi mientras cerraba una persiana de su domicilio y le provocó la muerte, tal como lo constataron médicos de ese nosocomio.