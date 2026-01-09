Se entregó el chofer de colectivos que era buscado por el asesinato de Cynthia Landi

El chofer de colectivos Lautaro Nicolás Stagnoli Arenas (23) se entregó este viernes por el asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez , la mujer de 39 años que fue ultimada de un balazo el domingo a metros del boliche Queen Disco , en Guaymallén .

De esa forma, se transformó en el tercer detenido que tiene la causa, sumándose a los tres policías que cayeron en los días previos : Víctor Alberto Cisterna Díaz (31), auxiliar de la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, y las hermanas Victoria Abril y Lourdes Ivonne Ricarte Muñoz , de 26 y 29 años, respectivamente, ambas oficiales subayudantes de la Policía Científica .

El sospechoso que se puso a disposición de la Justicia será imputado en las próximas horas por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lo acusará por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, al igual que a sus presuntos cómplices.

Fuentes allegadas a la investigación revelaron a MDZ que la detención de Stagnoli Arenas será clave para el futuro de la investigación. Esto, principalmente, porque la madre de la víctima, testigo presencial del hecho de sangre, afirmó haber visto al hombre que disparó contra su hija y las sospechas apuntan hacia el chofer de colectivos.

Por ese motivo, una vez que el cuarto detenido sea formalmente imputado, la fiscal Ríos solicitará la realización de una rueda de personas, en la que Nélida Rodríguez , la progenitora de Cynthia Landi Rodríguez , deberá reconocer al presunto matador, quien se parará frente al vidrio espejado junto a otros sujetos de similares características.

Cynthia Romina Landi, la mujer asesinada durante el tiroteo a la salida de Queen Disco.

En caso de que esa medida resulte positiva, no quedarían dudas sobre quién fue tirador que le quitó la vida a la mujer y eso podría derivar en un cambio de calificación para el resto de los acusados, quienes inicialmente fueron imputados como coautores del asesinato, explicaron las fuentes consultadas.

El asesinato de Cynthia Landi

PORTADA ASESINATO GUAYMALLÉN La escena del crimen, horas después del tiroteo fatal. Maru Mena / MDZ

La reconstrucción que realizaron los investigadores sostiene que alrededor de las 4 del domingo, dos hermanos de Landi Rodríguez trabajaban como "trapitos" a metros del boliche Queen Disco, y a la salida de ese local bailable mantuvieron una fuerte discusión con un grupo de sujetos, quienes, supuestamente, se negaron a pagar por el cuidado de su vehículo.

Acto seguido, se produjo un fuerte altercado con el grupo que se movilizaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco, quienes se retiraron. No obstante, a los pocos minutos regresaron y fueron en busca de los hermanos de Landi Rodríguez, quienes se refugiaron en su domicilio, donde estaban la mujer y su madre.

Escena crimen guaymallén Cynthia Landi Nélida Rodríguez, madre de la víctima, en el frente de su casa, donde asesinaron a su hija. Maru Mena / MDZ.

Fue hasta allí donde llegaron los violentos individuos, entre los que se encontraban dos hombres y dos mujeres, los cuales descendieron del vehículo e intentaron entrar por la fuerza a la propiedad y luego efectuaron disparos contra la entrada.

Uno de los proyectiles le impactó en la axila a Landi Rodríguez, quien estaba cerrando la puerta con llave. Pese a que fue rápidamente trasladada, la madre de tres niñas falleció camino al Hospital Central, a raíz de la herida de arma de fuego que sufrió durante el ataque.

La investigación y las detenciones

Tal como lo adelantó este portal, durante la balacera no se utilizó un arma reglamentaria, pese a la presunta participación de tres policías en el hecho, sino que fueron balas de una pistola calibre 380.

PORTADA LOURDES RICARTE Lourdes Ricarte, una de las policías detenidas por el crimen. MDZ.

Durante las horas y días posteriores al crimen se realizaron diversos allanamientos, los cuales permitieron capturar a los tres policías. En tanto, el cuarto sospechoso (Stagnoli Arenas), terminó por entregarse por sus propios medios ante la Justicia y ahora será imputado.