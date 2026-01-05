Asesinato a la salida de un boliche: ya son tres los policías detenidos por el crimen de Cynthia Landi

Dos mujeres policías fueron capturadas la tarde de este lunes durante una serie de allanamientos que se desarrollaron en el marco de la investigación por el asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez , la mujer de 39 años y madre de niñas que fue ultimada de un balazo el domingo en su casa de Guaymallén .

Fuentes allegadas la investigación revelaron a MDZ que las dos efectivos de la Policía de Mendoza quedaron sindicadas como presuntas partícipes de la balacera que se produjo a la salida del boliche Queen Disco , ubicado en calle 25 de Mayo de Dorrego , la cual estaba dirigida contra dos hermanos de la víctima que trabajan como cuidacoches a metros del local bailable.

Con estas nuevas detenciones, ya son tres los funcionarios públicos que se encuentran tras las rejas, a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lidera el expediente. Esto porque, horas después del hecho de sangre fue aprehendido un auxiliar , identificado como Víctor Alberto Cisterna Díaz , de 31 años y con destino en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz .

La principal hipótesis que manejan los detectives del caso, que lidera la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , es que los policías y otros dos sujetos mantuvieron una discusión con los hermanos de Landi Rodríguez, ya que se negaron a pagarles por el cuidado de su vehículo. Luego, del altercado, regresaron armados al lugar y dispararon contra la casa de los "trapitos" y provocaron la muerte de la mujer.

Por su parte, horas antes también había sido detenida otra mujer, cuyo DNI tarjeta fue hallado en la escena del crimen. Por eso, los pesquisas pensaban que podía estar relacionada con el hecho de sangre. No obstante, declaró, demostró que nada tenía que ver con el asesinato y fue liberada.

Así las cosas, se espera que en las próximas horas la fiscal Ríos analice las pruebas recolectadas hasta el momento y, a partir de eso, defina las posibles imputaciones contra los tres policías detenidos.

La madre de la víctima culpó al boliche

Horas después del asesinato de Landi Rodríguez, su madre Nélida Rodríguez rompió el silencio en una charla con este portal y apuntó directamente contra el local bailable Queen Disco: "Todo se lo atribuimos al boliche ese, todos los fines de semana es lo mismo", sostuvo.

Y agregó: "Con los vecinos hemos hecho notas, de todo y no lo cierran al boliche. Ahora le costó la vida a mi hija que tiene tres nenas chiquitas. Por eso quiero que las cosas se sepan como son".

Escena crimen guaymallén Cynthia Landi Nélida Rodríguez (de remera negra y falda rosa y blanca), madre de la víctima, habló con MDZ tras el asesinato. Maru Mena / MDZ.

La mujer subrayó que los fines de semana se repiten escenas similares: "Batallas campales, puñaladas, tiros, ladrillazos, etcétera". En ese sentido, expresó que ella sólo pide justicia y que va a llevar la situación "hasta las últimas consecuencias".

La respuesta de la Turca, propietaria de Queen Disco

Ana Laura Nicoletti, más conocida como la Turca, es la propietaria de Queen Disco y habló en MDZ Radio tras las fuertes acusaciones que soltó la madre de la mujer asesinada.

“La verdad que la estoy pasando muy mal. Primero me apena muchísimo lo que le han hecho a esta chica. Nadie debe tener un final así y pido justicia. Sí tengo que aclarar que las personas acusadas y quienes estuvieron en la trifulca no estuvieron en mi negocio, no son clientes míos, no son parientes míos”, explicó.

“La noche de Queen fue con normalidad, teníamos una visita de Buenos Aires, una artista que estuvo trabajando con total normalidad y terminó con total normalidad. Apenas la policía nos comunicó de la situación yo me puse a disposición y entregué todas mis cámaras porque yo no tengo nada que ocultar”, agregó.

Ana Laura Turca Nicoletti Ana Laura Nicoletti, la empresaria mendocina es conocida como La Turca. Milagros Lostes / MDZ

Finalmente apuntó contra Nélida Rodriguez y los hermanos de Cynthia Landi Rodríguez: “Nely es la jefa de la banda de cuidacoches, no es una vecina que se le metieron las cuidacoches, ella cuida coches y maneja la banda junto a su hijo Francos Rodríguez y Martín Landi Rodríguez, los dos tienen varios antecedentes policiales por agredir a los clientes y robar”, aseguró la empresaria mendocina.

“No es la primera vez que tiene ajuste de cuentas, porque es una familia con muchos antecedentes. No es la primera vez que esa casa es tiroteada porque son bastante conflictivas, tienen antecedentes penales, a veces los han tiroteado en pleno día”, sentenció.

El asesinato de Cynthia Landi

La reconstrucción inicial señala que fue alrededor de las 4 del domingo cuando los "trapitos" que se encontraban trabajando a la salida del boliche mantuvieron una fuerte discusión con un grupo de sujetos que, supuestamente, se negaron a pagar por el cuidado de su vehículo.

Acto seguido, los cuidacoches se refugiaron en su domicilio, donde estaban su hermana y su madre. Fue hasta allí donde llegaron los individuos con los que habían mantenido el altercado, a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.32.15 Los impactos de bala en el ingreso a la casa de la familia Landi Rodríguez. Maru Mena / MDZ.

Los violento sujetos, entre los que se encontraban tres hombres y dos mujeres, descendieron, intentaron entrar por la fuerza a la propiedad y luego efectuaron disparos contra la entrada. Fue allí cuando uno de los proyectiles le impactó en la axila a Landi Rodríguez, quien estaba cerrando la puerta con llave.

Pese a que fue rápidamente trasladada, la mujer falleció camino al Hospital Central, a raíz de la herida de arma de fuego que sufrió durante el ataque a tiros.