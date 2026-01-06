Se entregó el segundo sospechoso de asesinar a golpes a Maximiliano Balbuena en Merlo

Se trata de Kevin Ezequiel Ahumada, quien este martes se presentó en la sede de la UFI N°6 de Morón.

El miércoles será indagado por el delito de homicidio simple en Merlo.

El pasado 31 de diciembre en la esquina de Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera, Merlo, un joven de 29 años fue asesinado a golpes por una patota. En las últimas horas, se entregó el segundo sospechoso. Cabe destacar que Fabián Eduardo Ahumada Romero (56) ya había sido capturado por la Policía.

Quién es el detenido por el crimen en Merlo Se trata de Kevin Ezequiel Ahumada (29), quien este martes se presentó en la sede de la UFI N°6 de Morón, a cargo de Fernando Siquier Rodríguez. Según informó Infobae, el miércoles, el acusado será indagado por el delito de homicidio simple.

Cabe destacar que el padre del detenido había sido capturado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según declaró, él solo fue a separar y que su hijo era quien se había peleado con la víctima.

Cómo fue la trágica secuencia Todo comenzó como una disputa entre vecinos. Sin embargo, en un momento, Balbuena recibió un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral.

Video: así fue el salvaje ataque Brutal ataque de una patota en Merlo le dieron un botellazo en la cabeza y murió En el video se observa que tras el golpe, Balbuena comenzó a perder mucha sangre. La víctima quedó convulsionando en el piso. Por lo tanto, fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria. El domingo por la mañana, los médicos confirmaron su fallecimiento.