Quién era el joven que asesinaron a golpes en Merlo tras un ataque en patota

Maximiliano Balbuena recibió un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral. Uno de los atacantes fue detenido.

El pasado 31 de diciembre en la esquina de Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera, localidad bonaerense de Merlo, un joven de 29 años fue asesinado a golpes por una patota. El hecho se dio a conocer en las últimas horas y, por el momento, solo uno de los involucrados fue detenido, mientras que otro se encuentra prófugo.

Quién era el joven asesinado a golpes Se trata de Maximiliano Balbuena, quien era un aficionado del Turismo Carretera. El joven estaba en pareja con Micaela Torales hacía más de 6 años y tenía un hijo de 5 años.

Cómo fue la trágica secuencia Todo comenzó como una disputa entre vecinos. Sin embargo, en un momento, Balbuena recibió un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral.

Video: así fue el salvaje ataque Brutal ataque de una patota en Merlo le dieron un botellazo en la cabeza y murió En el video se observa que tras el golpe, Balbuena comenzó a perder mucha sangre. La víctima quedó convulsionando en el piso. Por lo tanto, fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria. El domingo por la mañana, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Gracias a la difusión de las imágenes, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró identificar y capturar a Fabián Eduardo Ahumada Romero (56), de nacionalidad chilena. Por otro lado, buscan intensamente a otro hombre que habría participado del ataque.