La violenta secuencia fue registrada por uno de los testigos. Uno de los atacantes fue detenido y el otro está prófugo.

El hecho ocurrió en la esquina de Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera.

Un violento y trágico episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de Merlo, donde una patota mató a golpes a un joven. La salvaje secuencia fue registrada por uno de los testigos. En estos momentos, uno de los involucrados fue detenido, mientras que otro se encuentra prófugo.

Video: así fue el salvaje ataque Brutal ataque de una patota en Merlo le dieron un botellazo en la cabeza y murió El hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre en la esquina de Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera. Todo comenzó como una disputa entre vecinos. Sin embargo, en un momento, Maximiliano Balbuena (29) recibió un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral.

En el video se observa que tras el golpe, Balbuena comenzó a perder mucha sangre. La víctima quedó convulsionando en el piso. Por lo tanto, fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria. Sin embargo, el domingo por la mañana, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Gracias a la difusión de las imágenes, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró identificar y capturar a Fabián Eduardo Ahumada Romero (56), de nacionalidad chilena. Por otro lado, buscan intensamente a otro hombre que habría participado del ataque.