Un policía fue aprehendido como sospechoso del asesinato de una mujer a la salida de un boliche en Guaymallén

Los avances sobre las declaraciones de testigos presenciales del hecho de sangre que sacudió al distrito de Dorrego motivaron el pedido de aprehensión del funcionario público en la causa que lidera la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , revelaron altas fuentes de la investigación a MDZ .

Al mismo tiempo, detectives de Investigaciones desarrollaron una serie de allanamientos para dar con el resto de los sujetos que acompañaba al efectivo policial, quien se encontraba de civil al momento del crimen y habría protagonizado una pelea con cuidacoches tras salir del local donde suele funcionar The Bar , sobre calle 25 de Mayo al 300.

De acuerdo con la información, fue alrededor de las 4 cuando los "trapitos" que se encontraban trabajando a la salida del boliche mantuvieron una fuerte discusión con sujetos que salieron del interior del lugar y se negaron a pagar por el cuidado de su vehículo, surge de las primeras averiguaciones practicadas en la escena.

Acto seguido, los cuidacoches se refugiaron en la casa de Landi Rodríguez y los individuos con los que habían mantenido la riña pasaron frente a la vivienda a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco, desde el cual efectuaron cinco disparos, uno de los cuales le impactó a la mujer en la axila.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.32.15 Así quedó la cara tras la salvaje balacera. Maru Mena / MDZ.

Pese a que fue rápidamente trasladada, Landi Rodríguez, quien era madre de tres hijos, falleció camino al Hospital Central, a raíz de la herida de arma de fuego que sufrió durante el ataque a tiros.

Con respecto a los autores, testigos señalaron que se dieron a la fuga en dirección al este, por calle 25 de Mayo, motivo por el cual se realizó un relevamiento de cámaras para tomar la patente y así poder individualizar al propietario y el resto de los ocupantes.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.32.15(1)

Los peritajes clave

De esa manera, quedó sindicado un miembro de la Policía de Mendoza como uno de los individuos que viajaban en el mencionado vehículo, por lo que se dispuso su aprehensión, frente a la posibilidad que sea autor de los disparos.

Por su parte, se descartó que haya sido utilizada un arma reglamentaria en el hecho, ya que las balas que fueron disparadas eran de calibre 380 y no 9 milímetros, como las que utiliza la fuerza provincial, explicaron fuentes policiales a MDZ.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.39.43 La vivienda que fue blanco del ataque. Maru Mena / MDZ.

En tanto, para poder confirmar esa versión serán claves los peritajes practicados por la Policía Científica en la escena, así como también el resultado de los trabajos de personal de Balística, que analizará los proyectiles recolectados en el teatro del hecho.