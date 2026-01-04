Una mujer fue asesinada de un disparo en Guaymallén: apuntan a una pelea a la salida de un conocido boliche

Una mujer de 39 años fue asesinada la madrugada de este domingo durante una feroz balacera en Guaymallén . Al parecer, todo ocurrió en medio de una pelea a la salida de reconocido boliche . La hipótesis inicial apunta a que la mujer no era el blanco los autores de los disparos. Analizan cámaras y testimoniales para identificar a los matadores.

La información policial sostiene que faltaban algunos minutos para las 4 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un altercado entre sujetos que salían del boliche The Bar y cuidacoches sobre calle 25 de Mayo, en el distrito guaymallino de Dorrego .

Personal policial se dirigió hasta ese lugar y se toparon con una sangrienta escena: una vecina de la zona había recibido un disparo en la axila y fue trasladada por familiares hasta el Hospital Central, a bordo de un vehículo particular.

Aparentemente, los "trapitos" que protagonizaron la pelea se refugiaron en la casa de la mujer. Fue en ese instante que los individuos contra los que habían mantenido la riña pasaron a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco y efectuaron cinco disparos, de acuerdo con la reconstrucción.

Uno de los proyectiles le impactó a Landi mientras cerraba una persiana de su domicilio y le provocó la muerte, tal como lo constataron médicos del mencionado nosocomio de la Ciudad de Mendoza.

Cómo avanza la investigación

Frente al fallecimiento de la mujer, se le dio intervención a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso los trabajos de personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) y la Policía Científica.

En tanto, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, para obtener imágenes que ayuden a identificar a los asesinos y obtener la patente del vehículo en el que se movilizaban.

Asimismo, será clave los testimonios de los cuidacoches, a quienes los autores les habrían disparado, provocando así la muerte de Landi, quien, aparentemente, nada tenía que ver con el conflicto previo al crimen, explicaron fuentes allegadas al caso.