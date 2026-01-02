El Calafate: entraron a robar a su casa, lo golpearon y terminó muriendo

Según informaron los medios locales, el hecho ocurrió a cerca de las seis de la mañana del 1 de enero, en el domicilio de la víctima, ubicado en El Calafate.

El Calafate, Santa Cruz, se encuentra conmocionada tras un asesinato que se produjo en las primeras horas de Año Nuevo. La víctima es un hombre de 48 años, quien sufrió un robo en su casa y terminó muerto.

Según el testimonio de la pareja del hombre, identificado como Pablo Gustavo Rufino, el hecho ocurrió cerca de las seis de la mañana, cuando al menos dos hombres entraron al domicilio mientras estaban durmiendo.

Uno de los ladrones tenía un arma y, mediante amenazas, exigió dinero que el dueño de la cada habría obtenido recientemente por la venta de esa propiedad, además del pago de una supuesta deuda.

De acuerdo al medio local La Opinión Austral, la situación escaló rápidamente y derivó en una discusión que terminó en golpes y forcejeos dentro del domicilio. Como consecuencia, el hombre cayó al suelo y perdió el conocimiento. Pocos minutos después, personal del Hospital SAMIC se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento.

El Calafate: así fue el operativo luego del crimen Tras el episodio, los autores del hecho se dieron a la fuga. La pareja de la víctima, por su parte, fue asistida en el Hospital SAMIC por un cuadro de shock nervioso y, una vez estabilizada, prestó declaración ante la Policía.