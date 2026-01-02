Río Negro: un chico de 17 volcó con el auto, su bebé quedó atrapado dentro y murió

El conductor del vehículo perdió el control y cayó a un canal de riego de Río Negro. Su bebé de un año quedó atrapado y murió.

El Año Nuevo comenzó con una tragedia en la localidad rionegrina de Chimpay. Un bebé de un año murió luego de quedar atrapado dentro de un vehículo que volcó y terminó semisumergido en un canal de riego. El auto era conducido por su padre, de 17 años, quien iba acompañado por la madre del niño, de 16 años.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano de la ciudad, ubicada en el Alto Valle de Río Negro. Por causas que aún no fueron determinadas, el adolescente perdió el control del Renault Sandero que manejaba y el vehículo cayó a un canal de riego que corre paralelo a la calzada.

Tras el accidente, tanto el conductor como la joven madre lograron salir del auto por sus propios medios. Sin embargo, no pudieron rescatar al niño, que permaneció atrapado en el interior del vehículo. Al momento en que llegaron los equipos de emergencia, el menor ya había fallecido a raíz de las heridas sufridas.

detenidos incendios en el bolsón, policía de río negro X @Weretilneck La intervención del personal médico constató la muerte del niño en el lugar del hecho. Tras el lamentable desenlace, las autoridades activaron el protocolo correspondiente para siniestros viales con víctimas fatales. El conductor fue trasladado al hospital local, donde se le extrajo una muestra de sangre para determinar si había consumido alcohol u otras sustancias al momento del accidente.

El Ministerio Público Fiscal caratuló el caso como “homicidio culposo”. En tanto, el Gabinete de Criminalística del Valle Medio quedó a cargo de la investigación y ordenó una serie de pericias para establecer cómo ocurrió el vuelco y evaluar la responsabilidad penal del conductor, teniendo en cuenta su edad y las condiciones en que se produjo el siniestro.