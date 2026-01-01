Un bicichorro fue capturado tras una persecución en Las Heras: asaltó a una mujer a punta de revólver

Un bicichorro fue detenido la tarde de este jueves luego un intenso operativo y persecución por un asalto a mano armada en Las Heras . El sospechoso, identificado como Franco Luis Colombo (25), tenía una medida pendiente con la Justicia y quedó comprometido por el robo , ya que tenía en su poder pertenencias de la víctima y el hecho quedó filmado.

La información a la que accedió MDZ sostiene que pasadas las 18 policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) fueron alertados a través de la frecuencia radial sobre una mujer que fue asaltada por delincuente armado en una parada de colectivos, ubicada en el cruce de calles Lisandro Moyano e Independencia .

De acuerdo con testigos, el autor vestía ropas oscuras y se movilizaba a bordo de una bicicleta violeta, así como también coincidieron en que empleó un arma para sustraerle un bolso con pertenencias a la víctima, de 30 años.

Rápidamente, coordinaron un operativo en el barrio Espejo , hacia donde huyó el maleante. Allí, en el cruce de calles Libertad y Yapeyú , detectaron la bicicleta de llamativo color que estaba estacionada en la entrada de un domicilio.

Acto seguido, Colombo salió del interior con el bolso robado a la mujer, envuelto con algunas prendas como para ocultarlo, relataron las fuentes del caso. Pero, al notar la presencia de los policías, el sindicado ladrón arrojó los elementos y quiso escapar reingresando a la vivienda.

WhatsApp Image 2026-01-01 at 20.36.56 (1) La bicicleta de llamativo color en la que se movilizaba Colombo. Gentileza.

A los pocos metros, tras una breve persecución, los policías lograron interceptarlo en una de las casas contiguas. Pese a que Colombo ofreció abundante resistencia al arresto, consiguieron controlarlo con apoyo de otras unidades y lo ingresaron al microcalabozo de una movilidad. Asimismo, secuestraron el revólver calibre 38, marca Cebra, que portaba, el cual no tenía municiones en el interior.

Una prueba clave

En tanto, los avances en la investigación permitieron establecer que una cámara de seguridad pública captó el hecho de inseguridad, prueba que comprometió fuertemente al malviviente detenido.

WhatsApp Image 2026-01-01 at 20.36.56 El revólver calibre 38 años secuestrado por los policías de la UEP Las Heras. Gentileza

Por orden de la Oficina Fiscal N°2 fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia.