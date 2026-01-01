Pánico en una playa de Paraguay: un joven fue detenido tras efectuar disparos.

Momentos de extrema tensión se vivieron este jueves por la mañana en Playa Paraíso, en la ciudad paraguaya de Villa Florida , departamento Misiones , luego de que se produjeran disparos en un sector concurrido del balneario y se generara pánico entre los presentes.

La situación tomó estado público a partir de un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a un joven efectuando tiros mientras varias personas corren para ponerse a resguardo detrás de autos estacionados, en medio de gritos y confusión.

Horas después, la Policía de Paraguay confirmó la detención del presunto autor, identificado como Lucas Niels León Silva, de 19 años, domiciliado en la ciudad de Asunción.

De acuerdo con la información oficial, el joven habría protagonizado una supuesta pelea previa con otros jóvenes, aunque las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación.

Las autoridades indicaron que el arma utilizada no fue hallada hasta el momento y que la causa quedó a cargo del Ministerio Público, que dispuso nuevas diligencias para reconstruir la secuencia y determinar responsabilidades.

En paralelo, desde el ámbito local se anunció un refuerzo de los controles de seguridad en la zona y se pidió la colaboración de testigos para aportar datos que permitan esclarecer un episodio que generó fuerte preocupación entre vecinos y turistas.

Este es el video que se viralizó: