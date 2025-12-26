Se disparó el dólar blue mientras el Senado trataba el Presupuesto 2026

Tras la Navidad, el mercado registró una fuerte suba del dólar blue. A cuánto quedó el dólar oficial este viernes.

Luego de dos días sin mercados cambiarios, este viernes los mismos volvieron a tener actividad y fue el dólar blue el que encabezó la suba del 26 de diciembre. Tras las nulas operaciones por la Nochebuena y la Navidad, el paralelo se despertó con todo y dejó lejos al dólar oficial.

El dólar oficial en el Banco Nación cerró este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios con relación al último cierre. De esta forma, el oficial cerró la semana sin haber tenido cambios bruscos y se prepara así para enfrentar los últimos días del año.

Estas noticias se dan mientras el Gobierno mira de reojo la sesión que comenzó pasado el mediodía en el Senado de la Nación. Se trata de una jornada clave en la que el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto 2026.

Dólar 31.jpg Sigue la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial. La primera de estas era gran prioridad del oficialismo, que buscaba que salga lo antes posible como vino de Diputados. Desde la oposición habían advertido resistencias por algunos artículos que reducen el presupuesto educativo y científico y el peronismo quería que el proyecto regresara a la cámara baja.

La cotización del dólar blue hoy Mientras que el dólar oficial estaba en calma y el Senado debatía el Presupuesto, el dólar blue aprovechó que no tenía los focos encima para pegar un fuerte salto en sus cotizaciones de este viernes.