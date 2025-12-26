Presupuesto 2026: crece la expectativa en el oficialismo y la ley se sancionaría sin cambios

Live Blog Post

Crece la expectativa en el oficialismo y la ley saldría sin cambios

A contrarreloj, Patricia Bullrich negocia en el Senado cada voto para blindar el Presupuesto 2026 y que se apruebe con con el artículo 30. En el oficialismo aseguran que tienen los votos para la aprobación de todo el proyecto. Así, se espera que pasada la medianoche el Gobierno tenga ley de Presupuesto, después de dos años.

Bullrich negocia con los distintos senadores de la UCR que se niegan a acompañar el artículo que elimina los pisos mínimos de financiamiento en educación y ciencia. La exministra aceptaría que Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger se abstengan, en vez de votar en contra.

Sin embargo, Bullrich debe confiarse de este recurso. En el Senado las abstenciones cuentan como ausencias, por lo que un exceso de esto podría dejar a la sesión sin quórum.

Además, la exministra negocia con los senadores peronistas dentro del interbloque Popular y con los que responden a los gobernadores de sellos provinciales. Algunos de estos podrían ausentarse, o incluso votar a favor, para dejarle servido al oficialismo la mayoría simple.