Patricia Bullrich palpitó la previa de la sesión por el Presupuesto 2026 en el Senado: "Tenemos confianza"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , palpitó este viernes una sesión clave y manifestó la confianza del Gobierno de cara al tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

"Nosotros estamos trabajando para que haya (Presupuesto). Estamos seguros de que va a haber quórum y para que el país, la gente, las empresas, los trabajadores y todos tengan Presupuesto, que es una herramienta institucional muy importante para el país", enfatizó Bullrich antes de ingresar al Congreso en rueda de prensa.

La líder de la bancada libertaria tiene la misión de que el oficialismo logre sancionar el proyecto de Presupuesto como llegó de la Cámara de Diputados , donde el Gobierno sufrió una derrota con la caída del Capítulo XI que incluía -entre otros puntos- la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, dos medidas de alto costo fiscal.

Aún así, el presidente Javier Milei decidió que lo mejor es no dilatar más aún la sanción del Presupuesto y ordenó que el oficialismo tenga un primer triunfo legislativo en el Senado este viernes de cara a la segunda etapa de su mandato.

En términos generales, La Libertad Avanza cuenta con los números para aprobar la Ley de leyes, sin embargo en los últimos días la oposición adelantó su rechazo a dos artículos sensibles del texto.

Uno de llos es el artículo 30, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).

Hasta ahora, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. De aprobarse el proyecto, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.

También genera resistencia el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

Dicho apartado sostiene: "Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

El peronismo y algunos bloques provinciales ya adelantaron su rechazo a la medida, pero todavía está en duda la posición del bloque radical -que cuenta con 10 bancas-, que en un principio había manifestado su rechazo a acompañar propuestas que atentaran contra la educación.

Las negociaciones permanentes que encabeza Bullrich

En ese marco, Bullrich aseguró que el Gobierno está trabajando en conseguir los apoyos a esos puntos y señaló que mantienen "reuniones permanentes".

"Lo que estamos haciendo es trabajar siempre en buscar apoyos, entender la importancia de un Presupuesto, de tener estabilidad en el país, previsibilidad", remarcó la senadora libertaria, y agregó: "Tenemos confianza".

Sin embargo, Bullrich conoce la dinámica legislativa y admitió que siempre pueden haber sorpresas. Consultada por un cronista sobre si el Gobierno podría encontrarse con un resultado inesperado, respondió: "Qué se yo, uno trabaja con la mejor voluntad tratando de que todos acompañen ideas institucionales del país como es un Presupuesto, después veremos".