El Senado de la Nación debatirá el proyecto de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Sesión clave en el Senado: el Gobierno va por la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

Ambos proyectos llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo apuesta a terminar el año con ambas iniciativas aprobadas, pero hay ruido alrededor de algunos artículos y el peronismo quiere regresar a Diputados.

MDZ Política

El Senado de la Nación sesionará este viernes desde las 12 en una jornada clave para el Gobierno, que apuesta a lograr la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La ley de leyes es la gran prioridad del oficialismo, que quiere que salga lo antes posible como vino de Diputados. Desde la oposición advirtieron resistencias por algunos artículos que reducen el presupuesto educativo y científico y el peronismo quiere que el proyecto regrese a la cámara baja.

La confianza del Gobierno en la previa de la sesión

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó la necesidad de que el gobierno nacional cuente con la ley de Presupuesto. "Lo que hacemos es trabajar siempre en busca de apoyos, porque es una herramienta muy importante para el país, y es importante tener estabilidad", sostuvo.

En ese marco, ante la consulta de si el oficialismo cuenta con los votos para lograr la sanción definitiva antes de ingresar al Senado, la exfuncionaria aseguro: “Tenemos confianza”.

Patricia Bullrich: "Tenemos confianza"
El peronismo presiona para devolver el proyecto a Diputados

El presidente del bloque peronista en el Senado, José Mayans, adelantó su rechazo al proyecto de Presupuesto del Gobierno que cuenta con media sanción de Diputados y sostuvo que la ley debería regresar a su cámara de origen.

"A las 10 hay Labor Parlamentaria para establecer la metodología de trabajo. Este tratamiento exprés daña al país, y debería volver a diputados por varios temas: por la educación, el artículo 30; por el tratamiento exprés de la deuda externa; por el sistema previsional de las provincias, que han incumplido por dos años; por la inversión pública tan desconsiderada en este presupuesto, y para que venga el ministro a explicar, porque (Luis) Caputo no aparece, desprecia al Parlamento", enfatizó el senador formoseño en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, agregó: "Este presupuesto hace a Milei un gobierno de facto, y eso no lo vamos a permitir”. “Es nefasto, va a traer una caída muy fuerte en las provincias".

Qué dice la Ley de Inocencia fiscal que busca aprobar el Senado

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; además de introducir un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

En uno de sus puntos centrales, el proyecto crea un "Régimen simplificado de Ganancias" por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán "blindados para siempre". Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales o sus consumos.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

En su artículo 39, el proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

Además, el proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (actualmente es de 15 millones).

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

Presupuesto 2026: los artículos que quiere derribar la oposición

Si bien ya viene de introducir modificaciones en la Cámara de Diputados -con la caída del Capítulo XI que derogaba la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario- la oposición ahora busca librar otra batalla en el Senado.

En la cámara alta, la oposición apunta a rechazar el artículo 30 de la ley, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).

Hasta ahora, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. De aprobarse el proyecto, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.

También genera resistencia el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

Dicho apartado sostiene: "Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

El peronismo y algunos bloques provinciales ya adelantaron su rechazo a la medida, pero todavía está en duda la posición del bloque radical -que cuenta con 10 bancas-, que en un principio había manifestado su rechazo a acompañar propuestas que atentaran contra la educación.

