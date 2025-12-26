Sesión clave en el Senado: el Gobierno va por la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

Live Blog Post

Qué dice la Ley de Inocencia fiscal que busca aprobar el Senado

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; además de introducir un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

En uno de sus puntos centrales, el proyecto crea un "Régimen simplificado de Ganancias" por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán "blindados para siempre". Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales o sus consumos.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

En su artículo 39, el proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

Además, el proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (actualmente es de 15 millones).

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.