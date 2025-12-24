Presupuesto 2026: el Gobierno apuesta a que la ley salga como está en el Senado pero prepara un plan B para enero

La política es un juego de apostadores y en la Casa Rosada decidieron poner todas las fichas en la sesión de este viernes en el Senado con la expectativa de que el Congreso sancione la primera Ley de Presupuesto 2026 de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la discusión no está cerrada y por eso en el Gobierno no descartan llevar el partido a tiempo extra y extender el llamado de sesiones extraordinarias a los primeros días de enero.

En el Gobierno se barajaron varias opciones. Luego de la ruidosa caída en Diputados del capítulo XI del proyecto, que había sido incluido a último momento para derogar -entre otros puntos- la Ley de Emergencia en Discapacidad y su prima hermana de Financiamiento Universitario , el oficialismo consideró volver a imponer su versión en el Senado e incluso vetar todo el proyecto si avanzaba un Presupuesto sin equilibrio fiscal.

Sin embargo, finalmente la directiva que bajó desde la Presidencia fue que la ley salga como está y que luego el Ejecutivo reacomodaría las partidas para sostener a rajatabla el déficit cero, según ratificó el propio Javier Milei.

El apuro tiene varias explicaciones posibles. Por un lado, la ley de leyes es un permanente reclamo de los gobernadores, que están cansados de que la Casa Rosada administre los recursos con discrecionalidad como ocurrió durante los primeros dos años de la gestión libertaria, gracias a las prórrogas del Presupuesto de 2023 de Alberto Fernández. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha hecho sus planteos y dejaron en claro que no estarían contentos con una nueva prórroga.

Pero eso no es todo. En paralelo, la ley de leyes le daría una opción al ministro de Economía, Luis Caputo, para poder cumplir con el inminente vencimiento de deuda del 9 de enero , fecha en la que se deben pagar US$4.344 millones correspondientes al compromiso por los cupones de los bonares y globales de la deuda reestructurada en 2020.

Por la Ley Guzmán, el Palacio de Hacienda tiene prohibido colocar títulos públicos en los mercados financieros voluntarios internacionales sin la aprobación explícita del Congreso, que dio su aval en el proyecto que tuvo media sanción en Diputados. Sin embargo, un alto funcionario del Ejecutivo le aseguró a MDZ que "la plata está" y descartó la posibilidad de que la oposición pudiera poner trabas a ese punto. "Mastican vidrio pero no lo tragan", sentenció.

Además, el propio Caputo remarcó en sus redes este martes que el Gobierno intentará no recurrir a emisión de deuda para afrontar los pagos. "Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí", manifestó el ministro.

Negociaciones en curso y un foco de resistencia en el horizonte

De cualquier manera, la prioridad es que el Gobierno tenga su Presupuesto para el brindis de fin de año, motivo por el cual el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario en la cámara alta, Patricia Bullrich, aceleraron en las conversaciones para garantizar que no haya sobresaltos.

Según una fuente que participa de esas negociaciones, el oficialismo cuenta con una mayoría de 40 senadores (necesita 37) que "están encaminados a sacar lo que sea". Sin embargo, esa misma fuente admitió que hay algunas resistencias por parte del bloque radical, que en el Senado tiene una representación mucho mayor que en Diputados y cuenta con 10 bancas propias, debido al recorte de fondos educativos.

Pese a que la Ley de Financiamiento universitario quedó fuera de discusión, por el momento, el Presupuesto 2026 del Gobierno prevé en su artículo 30 ir contra algunos ítems sensibles, entre ellos la Ley 26.075 que sostiene que el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del PBI.

Esto no gustó a radicales como el exgobernador de Corrientes Gustavo Valdés o senadores como Maximiliano Abad y Flavio Fama, muy ligados a la política universitaria. Sin embargo, un funcionario que sigue de cerca la rosca en el Senado le afirmó a MDZ que la queja radical solo busca hacer ruido en los medios, pero que terminarán acompañando el proyecto del Gobierno.

Diego Santilli y Gustavo Valdés 1-12-25 El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a Gustavo Valdés, el exgobernador de Corrientes que plantea objeciones al Presupuesto del Gobierno por los recortes a la educación. Ministerio del Interior

Prórroga para enero: el plan B del Gobierno

Aún así, la victoria no está asegurada y en Casa Rosada se anticipan alternativas. "Si por alguna coma que se cambie el Presupuesto vuelve a Diputados, pediremos unos días en enero de extraordinarias para aprobarlo", aseguraron a MDZ desde la mesa política del presidente.

La noticia probablemente no caiga bien entre los legisladores, que deberán regresar de sus provincias a la ciudad de la furia para sesionar debajo del impiadoso verano de enero. Entre los senadores ya no faltaban voces muy enojadas con el oficialismo por la sesión de este viernes que interrumpe el periodo de las fiestas.

"A la gente del interior nos complica. Es para porteños que piensan que estamos acá. Tengo que hacer 300 kilómetros para ir al aeropuerto y viajar en Navidad. No hacen nada en todo el año y nos vienen a joder en estas fechas cuando no vemos a nuestras familias en todo el año", disparó furioso un legislador en diálogo con este medio tras poner en duda su asistencia para el viernes.

Sea pronto o más tarde, en el Gobierno confían en que tendrán su ley. Recién entonces el Gobierno dará lugar a otras discusiones que quedaron postergadas para febrero como la reforma laboral o la modificación a la Ley de los Glaciares, entre otros puntos. En paralelo, en Balcarce 50 todavía analizan qué hacer con las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. "Siempre vamos a estar dentro de lo que permita la ley y nunca vamos a tener déficit", es el lema que repite un funcionario del Ejecutivo. Habrá que aguardar por la definición.