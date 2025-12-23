Luis Caputo espera pagar los vencimientos de enero sin emitir deuda en Wall Street

El ministro de Economía, Luis Caputo se muestra optimista de hacerle frente a los vencimientos de deuda de enero sin colocar deuda bajo legislación extranjera.

El ministro de Economía, Luis Caputo se muestra optimista de hacerle frente a los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a US$4.300 millones, sin las necesidad de colocar deuda en Wall Street.

"Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street", señaló Caputo en sus redes sociales.

La respuesta del Titular del Palacio de Hacienda responde a la consulta de un usuario en X que le preguntó: "¿Toto, vamos a tener emisión en Nueva York en enero?".

Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí.

Abrazo y Feliz Navidad

Abrazo y Feliz Navidad https://t.co/QTFhV8i7rn — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025 Los depósitos en dólares del Tesoro en la cuenta del BCRA asicenden a US$2.000 millones, cifra que se alcanzó entre la colocación del Bonar 29N y las compras del Gobierno en el MULC. Con este nivel, el equipo económico ya tiene asegurado cerca del 50% de los pagos previstos para el 9 de enero. De los US$4.300 millones, cerca de US$ 3.700 millones son con privados, para los que el oficialismo ya recaudó algo más de la mitad.

Eliminar la dependencia con Wall Street Respecto a la necesidad de dependender cada vez menos de ir a buscar financiamiento a Wall Street, el funcionario expresó que "es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo".