"Callate mamarracho": fuerte cruce, insultos y llanto en pleno debate por el Presupuesto 2026

La senadora fueguina de Unión por la Patria Cándida Cristina López protagonizó este viernes un duro cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel y Victoria Huala, legisladora del PRO, en pleno debate por el Presupuesto 2026 . La discusión derivó en agresiones verbales y lágrimas por parte de la fueguina, que acusó de "mamarracho" a su rival.

El conflicto estalló durante una cuestión de privilegio contra Villarruel pedida por López para denunciar un episodio ocurrido a principios de diciembre cuando tuvo una disputa con personal de seguridad del Senado por un despacho en medio de la reasignación de oficinas parlamentarias ordenada por Victoria Villarruel.

En su intervención, la legisladora fueguina relató cómo el día de la jura de los nuevos senadores encontró la puerta de su despacho bloqueada con una faja y una barricada de sillones, mientras que la placa de bronce con su nombre había sido removida.

Ese día, López intentó irrumpir en el despacho por la fuerza e incluso llamó a un cerrajero para forzar la cerradura, pero el personal de seguridad de la cámara alta lo evitó. Según la senadora, el hecho derivó en un forcejeo en el que sufrió "agresiones físicas y tocamientos impúdicos".

Desde el comienzo de su alocución, López apuntó directamente contra la titular de la cámara alta, a quien acusó de instruir represalias políticas en su contra por haber profesado su juramento como senadora por los 30 mil desaparecidos.

"Lo que está pasando en esta cámara es grave e intolerable. En el Senado hoy reina el autoritarismo y el abuso de poder. Se lo digo sin vueltas, señora vicepresidenta: todo lo sucedido en este último mes es un acto de represalia política de parte suya por haber jurado por los 30 mil desaparecidos", enfatizó Cristina López durante el inicio de su discurso, y agregó: "El mecanismo de violencia institucional desplegado por usted, encuentra su génesis desde su llegada a la Presidencia de este cuerpo".

Inmediatamente, Villarruel interrumpió a la senadora de Unión por la Patria y en varias oportunidades le solicitó que no leyera la cuestión de privilegio y exigió respeto en el tono del debate. "Mantengamos el tono de respeto y en segundo término, si usted usurpa los despachos pasan estas cosas, yo tengo que hacer imponer el orden", replicó la vicepresidenta, y agregó: "Me hago responsable de la situación y le pido que redondee su moción".

image La senadora Cristina López conteniendo las lágrimas tras finalizar su cuestión de privilegio en el Senado. MDZ/Antonio Riccobene

"Callate mamarracho"

La situación escaló aún más cuando Victoria Huala, senadora del PRO de La Pampa, pidió la palabra para insistir que López que no leyera su intervención, una restricción establecida por el reglamento de la Cámara. Para ello, Villarruel le cortó el micrófono a la fueguina, que intentó continuar con su discurso.

"Disculpe, por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante", lanzó la amarilla.

Y agregó: "Es una doble vara constante por parte del kirchnerismo, están acostumbrados a atropellar todo el tiempo. Entonces, le pido senadora, por favor, por respeto al resto de los colegas, que no lea más. Como no tuvo el respeto con los trabajadores de esta casa, le pido el respeto a sus pares".

Tras recuperar la palabra y luego de algunos cruces por lo bajo, Cristina López se enfureció con Huala y disparó: "¡Callate, mamarracho!". Su micrófono volvió a ser silenciado por Villarruel, dando lugar a un enfrentamiento en el recinto entre los legisladores que no se escuchó en la transmisión oficial.

El cierre entre lágrimas de López

Finalmente, López pudo finalizar su cuestión de privilegio con un furioso discurso donde apuntó contra la vicepresidenta y el resto de los miembros de la cámara por no hacer oídos a su denuncia.

"Desde el momento en que llegó a esta cámara, no respetó a ningún senador, ni siquiera a los suyos. Traicionó inclusive a Milei, que tanto la quería. Usted ríase, me vulneró en el despacho, tiene todavía mis pertenencias y todavía se ríe. Tarde o temprano, Dios o el universo va a poner las cosas en su lugar. Usted está haciendo todo lo que le criticaron a Cristina (Fernández de Kirchner)", arremetió la senadora opositora.

Y cerró: "Tuvieron tocamientos impúdicos conmigo y ustedes pasan a otra cuestión. Si les hubieran hecho el 10% de lo que me hicieron a mí...No solamente eso, conformaron las comisiones como se les dio la regalada gana y nadie dijo nada. Hasta en eso se cagaron, y se van a seguir cagando en el pueblo. Parece que acá nadie sabe que estamos en democracia. Es una vergüenza lo que están haciendo con cada provincia, que se toque un senador y nadie salga a repudiar nada. Esta cámara da mucha vergüenza. Me dan mucha pena ustedes. Cuando los toquen no pidan que nadie los venga a salvar".

Al finalizar su intervención, la senadora fueguina rompió en llanto. La sesión continuó con otras cuestiones de privilegio y luego continuó con los dos proyectos centrales de la jornada: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.