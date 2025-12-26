Presupuesto 2026: Patricia Bullrich ganó la primera votación y se votará por capítulo en el Senado

Live Blog Post

Patricia Bullrich ganó la primera pulseada y la votación en particular será por capítulos

La Libertad Avanza se impuso en la primera pulseada política en el Senado y aprobó, con 39 afirmativos y 33 negativos, una moción para que la votación en particular sea por capítulos y no por artículos, como suele hacerse. Se trata de un número muy justo para el oficialismo que necesita blindar el artículo 30 (dentro del capítulo II) para que le proyecto no vuelva a Diputados.

Con estos números, la oposición necesitaría de tres senadores más que no voten con el oficialismo para rechazar este artículo que elimina el financiamiento mínimo en educación y ciencia. Junto con el interbloque Popular, que preside José Mayans, votaron los dos santiagueños, los dos de Santa Cruz y tres radicales, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

El peronismo desconoció la votación y planteó que si el oficialismo quiere hacer una modificación del reglamento necesita el apoyo de los dos tercios de la Cámara.

"La regla es artículo por artículo y si varios bloques quieren cambiarlo, deberán apartarse del reglamento y votarlo con dos tercios de los presentes", planteó la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Justicialista). Esto