El Senado de la Nación debatirá el proyecto de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Presupuesto 2026: Patricia Bullrich ganó la primera votación y se votará por capítulo en el Senado

Ambos proyectos llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo apuesta a terminar el año con ambas iniciativas aprobadas, pero hay ruido alrededor de algunos artículos y el peronismo quiere regresar a Diputados.

Antonio Riccobene

El Senado de la Nación comenzó la sesión de, en una jornada clave para el Gobierno, que apuesta a lograr la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La primera de estas es la gran prioridad del oficialismo, que quiere que salga lo antes posible como vino de Diputados. Desde la oposición advirtieron resistencias por algunos artículos que reducen el presupuesto educativo y científico y el peronismo quiere que el proyecto regrese a la cámara baja.

Patricia Bullrich ganó la primera pulseada y la votación en particular será por capítulos

La Libertad Avanza se impuso en la primera pulseada política en el Senado y aprobó, con 39 afirmativos y 33 negativos, una moción para que la votación en particular sea por capítulos y no por artículos, como suele hacerse. Se trata de un número muy justo para el oficialismo que necesita blindar el artículo 30 (dentro del capítulo II) para que le proyecto no vuelva a Diputados.

Con estos números, la oposición necesitaría de tres senadores más que no voten con el oficialismo para rechazar este artículo que elimina el financiamiento mínimo en educación y ciencia. Junto con el interbloque Popular, que preside José Mayans, votaron los dos santiagueños, los dos de Santa Cruz y tres radicales, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

El peronismo desconoció la votación y planteó que si el oficialismo quiere hacer una modificación del reglamento necesita el apoyo de los dos tercios de la Cámara.

"La regla es artículo por artículo y si varios bloques quieren cambiarlo, deberán apartarse del reglamento y votarlo con dos tercios de los presentes", planteó la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Justicialista). Esto

El kirchnerismo calificó de ilegal a la sesión del Senado

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, denunció que la sesión en la que se debate el Presupuesto 2026 en el Senado es ilegal. El senador por Formosa planteó que si quieren aprobar el proyecto van a necesitar dos tercios de los votos, "porque es inválido el dictamen". El opositor sostiene que el armado de las comisiones en el que se dictaminó este proyecto es inválido. Argumentó que la distribución de los lugares por bloque no se ratificó en el recinto.

"Estamos en las casas de las leyes: ustedes están violentando la Constitución y el reglamento del cuerpo para tener un despacho. Este dictamen es ilegal. ¿Van a manejar así el cuerpo?", sostuvo.

Con la presencia de UP y de los bloques provinciales, LLA consiguió el quórum

La sesión en el Senado comenzó con más de 40 senadores presentes en el recinto, tanto de LLA como de UP y de los partidos provinciales. Así, comenzó una sesión caliente en el Senado por el Presupuesto 2026. En la previa no hubo acuerdo entre los bloques en la reunión de Labora Parlamentaria y se espera una definición tensa en el inicio de la jornada.

El oficialismo quiere tratar primero el Presupuesto 2026 y que la votación en particular sea por capítulos, tal como se hizo en Diputados. Así Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA, quiere blindar el capítulo II. En este apartado está el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Pero los senadores aliados del Gobierno se niegan a votar punto.

Así, LLA mantendrá durante toda la sesión los canales de negociación política para evitar que este capítulo se caiga. Si eso ocurre, el proyecto debe volver a Diputados, que, como cámara de origen debe aceptar o rechazar los cambios impuestos por el Senado, en su rol de cámara revisora.

Lo cierto es que el Congreso está al límite de aprobar el presupuesto, que debería ser ley antes del 31 de diciembre. Una de las posibilidades, en caso de que el Senado modifique el proyecto de la Casa Rosada, es que Diputados trate esos cambios el martes 30 de diciembre.

"Si el país crece vamos a recuperar las Malvinas": la palabra de un senador libertario

Mientras llegaba al recinto, el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni se mostró optimista ante las posibilidades de sancionar el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal y aseguró que esto raerá "grandes beneficios para la economía", al punto de que eventualmente la Argentina podría recuperar las Islas Malvinas.

"Yo creo que finalmente vamos a tener ley y esto va a traer grandes beneficios para la economía, para seguir generando confianza, baja del riesgo país, de las tasas de interés. Y sobre todo empezar a tener este crecimiento que se vio interrumpido y demorado por este año electoral que termina", planteó el formoseño desde el Congreso.

En ese marco, Paoltroni remarcó que "lo que va a resolver todos los problemas de los argentinos es el crecimiento económico" y proclamó: "20 años de crecimiento al 5% anual y se terminaron todos los problemas, hasta vamos a recuperar las Malvinas. Si vos crecés durante 30 años continuos los isleños van a querer ser argentinos más que nadie".

La confianza del Gobierno en la previa de la sesión

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó la necesidad de que el gobierno nacional cuente con la ley de Presupuesto. "Lo que hacemos es trabajar siempre en busca de apoyos, porque es una herramienta muy importante para el país, y es importante tener estabilidad", sostuvo.

En ese marco, ante la consulta de si el oficialismo cuenta con los votos para lograr la sanción definitiva antes de ingresar al Senado, la exfuncionaria aseguro: “Tenemos confianza”.

Leé la siguiente nota.

Patricia Bullrich: "Tenemos confianza"
El peronismo presiona para devolver el proyecto a Diputados

El presidente del bloque peronista en el Senado, José Mayans, adelantó su rechazo al proyecto de Presupuesto del Gobierno que cuenta con media sanción de Diputados y sostuvo que la ley debería regresar a su cámara de origen.

"A las 10 hay Labor Parlamentaria para establecer la metodología de trabajo. Este tratamiento exprés daña al país, y debería volver a diputados por varios temas: por la educación, el artículo 30; por el tratamiento exprés de la deuda externa; por el sistema previsional de las provincias, que han incumplido por dos años; por la inversión pública tan desconsiderada en este presupuesto, y para que venga el ministro a explicar, porque (Luis) Caputo no aparece, desprecia al Parlamento", enfatizó el senador formoseño en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, agregó: "Este presupuesto hace a Milei un gobierno de facto, y eso no lo vamos a permitir”. “Es nefasto, va a traer una caída muy fuerte en las provincias".

Qué dice la Ley de Inocencia fiscal que busca aprobar el Senado

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; además de introducir un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

En uno de sus puntos centrales, el proyecto crea un "Régimen simplificado de Ganancias" por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán "blindados para siempre". Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales o sus consumos.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

En su artículo 39, el proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

Además, el proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (actualmente es de 15 millones).

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

Presupuesto 2026: los artículos que quiere derribar la oposición

Si bien ya viene de introducir modificaciones en la Cámara de Diputados -con la caída del Capítulo XI que derogaba la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario- la oposición ahora busca librar otra batalla en el Senado.

En la cámara alta, la oposición apunta a rechazar el artículo 30 de la ley, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).

Hasta ahora, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. De aprobarse el proyecto, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.

También genera resistencia el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

Dicho apartado sostiene: "Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

El peronismo y algunos bloques provinciales ya adelantaron su rechazo a la medida, pero todavía está en duda la posición del bloque radical -que cuenta con 10 bancas-, que en un principio había manifestado su rechazo a acompañar propuestas que atentaran contra la educación.

