Gritos, empujones y un cerrajero: la pelea de una senadora K para quedarse un despacho en el Congreso

La salida de los legisladores con mandato cumplido y la llegada de los nuevos suele incentivar pintorescas escenas en el Congreso. Una de ellas la protagonizó el lunes Cristina López , senadora fueguina de Unión por la Patria , quien entre forcejeos y denuncias luchó para quedarse un despacho particular. Incluso llevó un cerrajero para forzar la cerradura, lo que generó una disputa con el personal de seguridad.

En el folklore legislativo, la pugna por las oficinas que quedan vacantes no son extrañas. Por eso, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el pasado 11 de septiembre una resolución por la cual los senadores con mandato cumplido debían restituir a la Presidencia del Senado los despachos u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato. "La Presidencia del H. Senado dispondrá las medidas necesarias a fin de poder reasignarlos", sostiene el texto.

Sin embargo, López intentó hacer caso omiso a la regla y el lunes intentó irrumpir en el despacho que ocupaba el saliente senador salteño Sergio Leavy. Para ello, llegó acompañada al Senado de una escolta de asesores y un cerrajero.

Inmediatamente, el personal de seguridad de la cámara alta llegó para impedirlo, lo que desembocó en forcejeos, gritos y una denuncia penal por agresiones sexuales.

"Yo te tengo que sacar para afuera", advirtió uno de los trajeados de Seguridad al hombre que había llevado la senadora para forzar la cerradura. "Vos no sacas a nadie", retrucó López, en un video que rápidamente se viralizó en las redes, y disparó: "Denuncia penal para todos".

Tras el episodio, el equipo de la legisladora fueguina difundió un comunicado informando que López había denunciado penalmente por lesiones, amenazas y agresiones sexuales al personal de Seguridad del Senado.

Según la denuncia, la senadora kirchnerista recibió "un golpe en la pierna derecha, empujones, y manoseos en la zona de los glúteos, en su zona pélvica delantera, en la zona de las entre piernas, sintiendo asimismo, la pierna de unos de los masculino introducida entre sus piernas, junto a un manoseo corporal en otras zonas; sintiéndose ultrajada".

Cuestionamientos a Villarruel

Las repercusiones de la denuncia de López llegaron hasta su provincia natal, en el extremo sur del país, donde el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, acusó "un ingreso irregular al despacho de una senadora, el cambio de cerraduras, el fajado de la puerta y la remoción de su placa institucional". "Son prácticas autoritarias que no tienen lugar en una Argentina democrática", sentenció.

López había llegado al Senado en 2023 para completar el mandato del fallecido Martín Rodríguez, pero este año fue reelegida por seis años más en su banca. Por eso, según reconstruyeron periodistas parlamentarios, tenía intenciones de mudarse del pequeño despacho que ocupaba actualmente.