El golpe de timón que daría el Gobierno en caso de recibir un revés con el Presupuesto 2026 en el Senado

En la previa de una sesión clave en el Senado , el Gobierno avanza este viernes con ímpetu con la misión de sancionar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Si bien dice contar con los votos para lograr la aprobación sin cambios, el Ejecutivo ya evalúa un plan alternativo en caso de sufrir algún revés.

Son horas de conversaciones permanentes en el Congreso . El Gobierno asegura contar con los votos para lograr la sanción definitiva del proyecto que llegó de la Cámara de Diputados, pero todavía hay riesgos en el horizonte debido a la resistencia de la oposición a un artículo que va contra el piso de financiamiento para la educación y la ciencia.

Se trata del artículo 30, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).

Hasta ahora, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. De aprobarse el proyecto, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.

También genera resistencia el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

Dicho apartado sostiene: "Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

Negociaciones permanentes y el plan B del oficialismo

El peronismo y algunos bloques provinciales ya anticiparon su rechazo a la medida, pero todavía está en duda la posición del bloque radical -que cuenta con 10 bancas-, que en un principio había manifestado su rechazo a acompañar propuestas que atentaran contra la educación.

En ese marco, la jefa del bloque libertario en la cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno está trabajando en conseguir los apoyos a esos puntos y señaló que mantienen "reuniones permanentes" con los bloques aliados para evitar modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a Diputados.

Por su parte, la bancada peronista que encabeza José Mayans anticipó su rechazo con el objetivo de que la Ley vuelva a discutirse en la cámara baja.

En ese sentido, si bien la mesa chica del presidente Javier Milei confía en poder asegurarse el Presupuesto como está, analizan la posibilidad de extender la convocatoria de las sesiones extraordinarias -como había anticipado MDZ- y convocar al recinto para el próximo martes 6 de enero en Diputados en caso de incluirse cambios.

Por supuesto, esto dependerá de lo que ocurra este viernes en el Senado. Patricia Bullrich lleva adelante las negociaciones, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador libertario Eduardo 'Lule' Menem sigan la sesión desde el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.