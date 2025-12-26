¿Cambios en el Presupuesto 2026?: qué dicen los artículos que la oposición quiere derribar en el Senado

El Senado de la Nación inició el debate por el Presupuesto 2026 y abrió una nueva batalla entre el oficialismo y la oposición , que luego de un triunfo en la Cámara de Diputados ahora apunta contra dos artículos que afectan áreas sensibles.

En la cámara baja, el Gobierno logró aprobar en general la ley de leyes de Javier Milei, pero en el camino quedó el Capítulo XI que derogaba, entre otros puntos, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Ante ese revés, el Ejecutivo consideró intentar dar marcha atrás en el Senado e incluso vetar el proyecto completo, pero finalmente el presidente Javier Milei decidió que el Presupuesto salga lo antes posible.

Para ello, el oficialismo liderado en la cámara baja por Patricia Bullrich se propuso que la ley sea aprobada sin modificaciones este viernes y así evitar que deba regresar a Diputados. Sin embargo, hay dos artículos del texto que son resistidos por el peronismo y también algunos bloques dialoguistas.

Se trata del artículo 30 , que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) .

Hasta ahora, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. De aprobarse el proyecto, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.

También genera resistencia el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

Dicho apartado sostiene: "Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma".

Negociaciones permanentes

El peronismo y algunos bloques provinciales ya adelantaron su rechazo a la medida, pero todavía está en duda la posición del bloque radical -que cuenta con 10 bancas-, que en un principio había manifestado su rechazo a acompañar propuestas que atentaran contra la educación.

En ese marco, la jefa del bloque libertario en la cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno está trabajando en conseguir los apoyos a esos puntos y señaló que mantienen "reuniones permanentes" con los bloques aliados para evitar modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a Diputados.

Si falla en su misión, el Gobierno decidió que extenderá la convocatoria de las sesiones extraordinarias para sesionar nuevamente en la cámara baja el próximo 6 de enero. De una forma u otra, Javier Milei quiere tener su Presupuesto aprobado para enviar una señal a los mercados que demuestre que el Gobierno está en control del Congreso.