Entre la alegría y la preocupación: por qué el Gobierno apura la aprobación del Presupuesto 2026

En el marco de la crucial votación legislativa del viernes, el columnista económico Carlos Burgueño analizó en MDZ Radio las implicancias del Presupuesto 2026 y los ajustes en la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal. Los riesgos y escenarios que dependen de la sanción parlamentaria.

La urgencia del Presupuesto 2026 Burgueño destacó la necesidad imperiosa de que el proyecto sea aprobado sin modificaciones para garantizar la estabilidad fiscal. "El Ministerio de Economía necesita que hoy se apruebe el presupuesto", afirmó, y explicó los plazos críticos: "Si vos ahora aprobás algo que tiene que volver a Diputados, y luego otra vez una aprobación en el Senado, ya entrás en el 2026". Subrayó que esta demora comprometería una operación de financiamiento: "Una operación de repo por lo menos demanda 10 días… y si se te retrasa una semana más, el presupuesto no llega".

En un escenario positivo, la sanción permitiría aliviar la presión de la deuda: "Si se aprueba el presupuesto, el Gobierno estaría en condiciones de no sólo conseguir la plata que falta para el vencimiento del 9 de enero, sino empezar a adelantar el dinero del 9 de julio". Y concluyó: "Así que fíjate que es a todo nada, o se aprueba y todo es alegría y esperanza, o se desaprueba y estamos en un tren de preocupación".

Respecto a las proyecciones del texto, el economista las calificó de "voluntariosas". Sobre un crecimiento del 5% para 2026, señaló: "La Argentina el año que viene va a crecer. Ahora este 5% me parece voluntarioso". Respecto a la meta inflacionaria del 10%, fue contundente: "Desde ya te digo que no va a ser este dato… es muy difícil que esté por debajo del 20". Sobre el tipo de cambio proyectado en $1.423, sentenció: "Olvidate, 1.500 para arriba".

Actualización de montos en la Ley Penal Tributaria Al referirse a la llamada ley de "Presunción de Inocencia Fiscal", Burgueño la consideró "una buena legislación dada las circunstancias" y explicó la actualización de los parámetros para configurar delito. "Vos por $1,5 millones de evasión te caía la ley de la penal tributaria… Ahora, se eleva a $100 millones, que son montos razonables". Los nuevos umbrales son: "Evasión agravada, $1.000 millones… Por facturas apócrifas… $100 millones, y apropiación debida de tributos de $100.000 a $10 millones". Resumió: "Siempre se tiene que penalizar la evasión tributaria. Perfecto. Ahora, caía cualquiera en la penal tributaria. Ahora se actualiza".