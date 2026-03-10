Por la caída de las ventas aumentó la cantidad de locales vacíos en CABA

En un contexto marcado por la caída del consumo y la retracción de la actividad comercial subieron la cantidad de locales cerrados.

Por el impacto de la caída de las ventas, la cantidad de locales vacíos en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires ( CABA) aumentó un 38,5% en el primer bimestre del año frente a 2025, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La economía corre a dos velocidades, por un lado sectores extractivistas y expotadores se muestran pujantes, mientras que otros sectores ligados a la demanda interna aún no recuperan, como el caso de la actividad comercial, que muestra una retracción debido a la caída del consumo.

De acuerdo a un relevamiento de la CAC, durante enero y febrero de 2026 se detectaron 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados en los corredores comerciales relevados. El dato significó un incremento del 38,5% en comparación con el mismo período de 2025.

Las ventas minoristas continúan en caída En febrero, el sector pyme registró un descenso del 5,6% interanual en las ventas minoristas, lo que implicó el décimo mes consecutivo con retrocesos en las compraciones interanuales, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).