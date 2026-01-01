Sauce Viejo: dos hombres fusilados aparecieron en una lancha a la deriva en el río Coronda

Los cuerpos de los hombres fusilados fueron hallados en el río Coronda, a la altura de Sauce Viejo. En la lancha también encontraron el cadáver de una vaca.

Un macabro hallazgo conmocionó este jueves a la localidad de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe. Dos hombres muertos por fusilamiento fueron encontrados dentro de una lancha que se encontraba a la deriva en el rio Coronda. En la embarcación también había el cadáver de una vaca.

El descubrimiento se produjo luego de un llamado al 911 realizado por vecinos de la zona, quienes advirtieron la presencia de la lancha y, al intentar acercarse, notaron que las personas que estaban a bordo no reaccionaban.

El macabro hallazgo en la lancha Hasta el lugar se dirigieron efectivos de la Comisaría 19ª y personal de la Prefectura Naval Argentina, que amarraron la embarcación y confirmaron la presencia de los dos cuerpos sin vida, ambos con múltiples impactos de arma de fuego.

Tras el procedimiento inicial, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó preservar el área y avanzar con las pericias para determinar la mecánica del doble crimen y la identidad de las víctimas.