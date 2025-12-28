Intensa búsqueda en el río Paraná: dos desaparecidos tras el vuelco de una lancha en Corrientes

Dos personas permanecen desaparecidas y otras seis fueron rescatadas luego de que una lancha volcara en el río Paraná en la provincia de Corrientes.

Un grave incidente náutico ocurrió este domingo en el río Paraná, a la altura del kilómetro 1198, en la provincia de Corrientes, cuando una lancha perdió estabilidad y volcó, provocando que todos sus ocupantes cayeran al agua. Como consecuencia, dos personas permanecen desaparecidas y otras seis lograron ser rescatadas con vida.

Según informaron fuentes oficiales, la Prefectura Naval Argentina investiga las causas por las que la embarcación se dio vuelta campana. El hecho fue reportado a través de un llamado de emergencia al 106, lo que dio inicio inmediato al operativo de búsqueda y rescate.

Quiénes son los desaparecidos en el río Paraná Las personas desaparecidas fueron identificadas como Sergio Estorti, de 43 años, y Melina, de 34, quienes son intensamente buscados por personal de Prefectura con el apoyo de distintos recursos fluviales y terrestres.

De acuerdo al testimonio del conductor de la lancha, los seis sobrevivientes fueron auxiliados por una embarcación particular que navegaba por la zona. Tras ser rescatados del agua, fueron trasladados hasta la costa, donde recibieron asistencia.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, la lancha siniestrada fue retirada del río con la colaboración de personas que se encontraban en el lugar. Por el momento, la embarcación permanece varada en la playa a la espera de ser trasladada a una guardería náutica para su peritaje.