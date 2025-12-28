Otro accidente de tránsito en la Curva de Guido complicó el tráfico en alta montaña

El accidente de tránsito se produjo este domingo en horas de la tarde en la reconocida curva a la altura del kilómetro 1115. No hubo heridos de gravedad.

Un nuevo accidente de tránsito se produjo en la Ruta 7 en alta montaña, una vez más en la tristemente famosa Curva de Guido camino a Uspallata, que trajo complicaciones en el tránsito en el corredor internacional hacia Chile, en medio del inicio de la temporada turística estival. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos graves.

El hecho se produjo este domingo por la tarde en el que el conductor de un vehículo perdió el dominio del rodado en solitario, sin intervención de terceros y terminó impactando contra el cerro a la altura de la curva ubicada en el kilómetro 1115.

Por el accidente sí hubo personas heridas pero ninguna de gravedad. Aún así, hasta el lugar acudió una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencia para atenderlas.

Además, hasta el lugar se desplazó personal de Gendarmería Nacional para controlar el tránsito por el corredor internacional, junto en una jornada en la que regresan todos los turistas que viajaron a lo largo del fin de semana. De hecho, la autoridades solicitaron transitar con precaución en la zona.

El paso habilitado Este domingo el paso internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Prácticamente no se han reportado demoras a lo largo del día para lo argentinos que regresan al país cerrando el fin de semana. En el complejo Roque Carranza hay 20 minutos de demora.