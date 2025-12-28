Crimen en La Matanza: una mujer fue degollada en plena calle y descartan un robo

Una mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas este domingo por la mañana en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

Un violento crimen conmocionó este domingo por la mañana a los vecinos de Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza, donde una mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas mientras caminaba por la vía pública.

El hecho ocurrió en la esquina de Ingeniero Huergo y Roque Sáenz Peña. Según indicaron fuentes de la investigación, las primeras pruebas recolectadas descartan que se haya tratado de un intento de robo, ya que la víctima conservaba todas sus pertenencias: su teléfono celular, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su vivienda.

Así fue el momento previo al crimen crimen en la matanza Todo se inició cuando una vecina escuchó gritos provenientes de la calle mientras se encontraba dentro de su casa. Al salir, encontró a la mujer gravemente herida tendida sobre el asfalto y dio aviso inmediato al 911.

Personal policial arribó rápidamente al lugar y solicitó una ambulancia. Sin embargo, los médicos constataron que la víctima, identificada como Janet Karina Arotinco Palomino, de nacionalidad peruana, ya había fallecido. El cuerpo presentaba múltiples heridas cortantes en el cuello y en el pecho.

Minutos después del crimen, se hizo presente en la escena Américo Isaías Cornejo Cancho, de 56 años, quien se identificó ante los efectivos como la pareja de la mujer. Su testimonio forma parte de las actuaciones iniciales de la causa.