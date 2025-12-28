Le robaron su camioneta en Chile a una familia de mendocinos y recomiendan extremar las precauciones

El robo de la camioneta fue perpetrado en La Serena y todo quedó registrado en video. La embajada argentina en Chile alertó sobre las precauciones.

Una familia de mendocinos fue víctima del robo de su camioneta mientras disfrutaban sus vacaciones en La Serena, Chile. El hecho ocurrió en la tarde de este viernes en la Avenida del Mar, una de las vías más transitadas por los turistas en esta parte del país vecino.

El video del robo de la camioneta Se trató de una camioneta Toyota gris de una familia oriunda de Maipú. El hecho ha encendido las alarmas en ambos lados de la cordillera. El incidente, que registrado en video por las cámaras de seguridad de la zona, en donde se demuestra la rapidez con la que operan las bandas organizadas en la zona costera.

ls robo camio Ante este caso, y otros similares, la alcaldesa local, Daniela Norambuena, confirmó que se aumentarán los operativos de control ante la inquietud de los visitantes. Por su parte, las autoridades diplomáticas argentinas instaron a los viajeros a extremar precauciones y evitar dejar autos estacionados en la calle.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbArgEnChile/status/1996659588696100907&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/dMeAknbL0f — Argentina en Chile (@EmbArgEnChile) December 4, 2025 Este comunicado fue compartido a principio de mes, pero la reiteración de casos obligó a que vuelva a ser señalado.