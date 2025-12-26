Violento robo a una familia argentina en un barrio privado de La Serena

Una familia argentina fue víctima de un violento robo mientras pasaba sus vacaciones en la ciudad de La Serena , Chile . El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes dentro del condominio Mirador del Faro, un barrio privado con acceso controlado, guardias de seguridad y cámaras de vigilancia.

Según relataron las víctimas, los delincuentes ingresaron al complejo sin inconvenientes y se dirigieron directamente a la camioneta familiar, una Toyota Hilux SRX, que contaba con alarma y traba volante. Aun así, lograron llevársela y escapar tras romper el portón principal del predio, ubicado a pocos metros de la garita de seguridad.

Además del vehículo, los asaltantes sustrajeron unos 3.500 dólares en efectivo que la familia tenía destinados a cubrir gastos del viaje y el regreso a San Juan, provincia de donde son oriundos. De acuerdo a la denuncia, todo el accionar quedó registrado por las cámaras del lugar.

Carolina Ortiz, una de las damnificadas, aseguró que más allá de la pérdida material buscan advertir a otros turistas. “Queremos que se investigue cómo pudo pasar algo así en un lugar que se promociona como seguro”, expresó.

Otro integrante del grupo, Thiago Montero, sostuvo que el guardia de seguridad no intervino durante el robo y ni siquiera dio aviso inmediato a Carabineros. Según contaron, el vigilador —de nacionalidad extranjera— no volvió a presentarse a trabajar tras el hecho.

La denuncia ya fue radicada ante Carabineros de Chile, que inició las actuaciones correspondientes. A raíz del impacto emocional, uno de los miembros de la familia debió recibir atención médica por un fuerte dolor en el pecho y en un brazo.

El caso se suma a otros episodios recientes de inseguridad que tuvieron como blanco a turistas argentinos en Chile. Ante la reiteración de hechos similares, la Embajada argentina en el país vecino difundió una serie de recomendaciones de seguridad, entre ellas priorizar pagos digitales, no aceptar ayuda de desconocidos y extremar cuidados con vehículos y pertenencias personales.