La insólita medida que se tomó en Chile para el Mundial 2026, pese a no haber clasificado

Si bien la Selección de Chile no jugará la Copa del Mundo, la ANFP determinó una medida llamativa durante esas fechas. Los detalles.

Chile y una medida inédita durante las fechas en la que se disputará el Mundial 2026. Foto: Minuto en Cancha

El Mundial 2026 todavía está lejos, pero ya empieza a ser clave en Sudamérica en lo que respecta al calendario del próximo año. Y no solo en los países que dirán presente en el certamen, sino también en aquellos que la verán por TV como, por ejemplo, Chile.

En los últimos días, la ANFP publicó el fixture completo de la Primera División chilena y confirmó un detalle que no pasó inadvertido. El campeonato local se jugará de enero a diciembre, con el mismo formato de siempre, pero el reparto de fechas refleja que habrá muy poca actividad durante la Copa del Mundo.

El fútbol chileno tendrá parate durante junio y julio, las fechas del Mundial 2026 En ese contexto, habrá parates oficiales durante enero y diciembre, aunque el más largo de todos será entre junio y julio. Claro, lo más llamativo es que esos dos meses coinciden de lleno con el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La primera pausa irá antes del inicio del máximo torneo de selecciones, mientras que la otra quedará para el cierre del mismo.

Alexis Sánchez.jpg Alexis Sánchez se lamenta y no le encuentra explicación a otra dolorosa eliminación de la Selección de Chile. EFE La decisión no es casual, ya que la Copa del Mundo tendrá por primera vez 48 selecciones y, hasta el momento, seis sudamericanas ya están adentro (pueden ser 7 si Bolivia gana el Repechaje). Si bien la Selección de Chile no tendrá participación alguna, el peso del evento es tan grande que terminó condicionando igual el calendario trasandino.