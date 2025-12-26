La sorpresiva frase de Rafael Nadal sobre la posibilidad de volver a jugar al tenis: "No hay ninguna puerta cerrada"

Rafael Nadal, leyenda del tenis y ganador de 22 Grand Slams, se refirió a la posibilidad de volver a las canchas para disputar un partido en un futuro.

El 10 de octubre de 2024, Rafael Nadal, una de las leyendas del tenis y ganador de 22 Grand Slams, anunció su retiro como profesional a través de un video en sus redes sociales. Incluso, ese mismo día disputó su último partido en la Copa Davis junto a España donde cayó ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp en tres sets.

A partir de esa fecha, el mallorquín dejó las canchas, pero siguió vinculado con el deporte a través de su academia y también siguiendo algunos partidos de las estrellas de hoy en día como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Alexander Zverev.

A poco más de uno de año de su retiro, Rafael Nadal habló en en una entrevista con As y tocó diversos temas sobre cómo se siente en la actualidad, el gran nivel de Sinner y Alcaraz y su futuro en el tenis. Pero lo que más llamó la atención fue cuando le consultaron sobre la posibilidad de volver a jugar un partido y su respuesta dejó atónitos a todos sus fans.

Rafael Nadal no descartó la posibilidad de volver a jugar al tenis "No hay ninguna puerta cerrada a volver a agarrar una raqueta, pero tendría que prepararme a conciencia. Cuando sales a jugar, quieres estar preparado, y ahora mismo no lo estoy. Necesitaría un tiempo prudencial", sentenció. Su vuelta, por supuesto, sería en algún partido de exhibición contra otra leyenda.

rafael nadal Rafa Nadal confesó que podría volver a jugar al tenis. DPA En cuanto a su futuro, Rafa también fue consultado sobre la posibilidad de ser el capitán de España para la Copa Davis: "Siempre he tenido máximo respeto por lo que pueda pasar en el futuro. ¿Viajar de manera continuada? No lo veo. Ser entrenador implicaría eso, y ahora mismo no encaja con mi vida. ¿Ser capitán de Copa Davis algún día? ¿Por qué no? Podría divertirme… O no", lanzó.