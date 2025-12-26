La sorpresiva frase de Rafael Nadal sobre la posibilidad de volver a jugar al tenis: "No hay ninguna puerta cerrada"
Rafael Nadal, leyenda del tenis y ganador de 22 Grand Slams, se refirió a la posibilidad de volver a las canchas para disputar un partido en un futuro.
El 10 de octubre de 2024, Rafael Nadal, una de las leyendas del tenis y ganador de 22 Grand Slams, anunció su retiro como profesional a través de un video en sus redes sociales. Incluso, ese mismo día disputó su último partido en la Copa Davis junto a España donde cayó ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp en tres sets.
A partir de esa fecha, el mallorquín dejó las canchas, pero siguió vinculado con el deporte a través de su academia y también siguiendo algunos partidos de las estrellas de hoy en día como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Alexander Zverev.
A poco más de uno de año de su retiro, Rafael Nadal habló en en una entrevista con As y tocó diversos temas sobre cómo se siente en la actualidad, el gran nivel de Sinner y Alcaraz y su futuro en el tenis. Pero lo que más llamó la atención fue cuando le consultaron sobre la posibilidad de volver a jugar un partido y su respuesta dejó atónitos a todos sus fans.
Rafael Nadal no descartó la posibilidad de volver a jugar al tenis
"No hay ninguna puerta cerrada a volver a agarrar una raqueta, pero tendría que prepararme a conciencia. Cuando sales a jugar, quieres estar preparado, y ahora mismo no lo estoy. Necesitaría un tiempo prudencial", sentenció. Su vuelta, por supuesto, sería en algún partido de exhibición contra otra leyenda.
En cuanto a su futuro, Rafa también fue consultado sobre la posibilidad de ser el capitán de España para la Copa Davis: "Siempre he tenido máximo respeto por lo que pueda pasar en el futuro. ¿Viajar de manera continuada? No lo veo. Ser entrenador implicaría eso, y ahora mismo no encaja con mi vida. ¿Ser capitán de Copa Davis algún día? ¿Por qué no? Podría divertirme… O no", lanzó.
Su comparación con Sinner y Alcaraz
Por último, el español dejó en claro que no se ve reflejado con el juego de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los número 1 y 2 del mundo: "No me identifico con ninguno. Son jugadores distintos a lo que era yo. Creo que Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador”, inició.
“Sinner, por otro lado, es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco, por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos. A veces parece que Carlos es más disperso, pero cuando ves los resultados… Ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes", concluyó.