El inesperado anuncio de Carlos Alcaraz para la temporada 2026: "Gracias por todo"

Durante la presente temporada, Alcaraz logró dos títulos de Grand Slam —Roland Garros y el US Open— y se consolidó como la gran figura del tenis mundial. En ese contexto, el anuncio sorprendió tanto por el momento elegido como por la profundidad del vínculo que unía al jugador con su compatriota.

La confirmación llegó a través de un extenso y emotivo posteo en redes sociales, donde el tenista agradeció a Ferrero por “haber hecho de sueños de niño, realidades” y repasó los años compartidos dentro y fuera de la cancha.

“Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, expresó Alcaraz al inicio de su carta pública. Allí recordó que comenzaron a trabajar juntos cuando él “apenas era un chaval” y destacó el acompañamiento permanente de Ferrero a lo largo de su crecimiento deportivo y personal.

El actual número uno del mundo remarcó que la separación se da en el punto más alto de su carrera. “Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”, subrayó.

carlos alcaraz1 Carlos Alcaraz comunicó la ruptura profesional con Juan Carlos Ferrero y agradeció el camino recorrido. Instagram @carlitosalcarazz

Además, el murciano puso el foco en el proceso compartido y en el aprendizaje acumulado durante estos años. Señaló que los recuerdos son innumerables y que el vínculo con su entrenador fue clave no solo en lo deportivo, sino también en lo humano.

Nuevos desafíos y “tiempos de cambio”

En otro tramo del mensaje, Alcaraz adelantó que se abre una nueva etapa para ambos. “Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando”, escribió.

El tenista también aseguró que se queda con la tranquilidad de haberlo dado todo en esta etapa y le deseó lo mejor a Ferrero en lo que viene. “Gracias por todo, Juanki”, cerró, en un mensaje cargado de gratitud y afecto.

La respuesta de Ferrero y una etapa que se cierra

Juan Carlos Ferrero también se expresó públicamente tras conocerse la decisión y reconoció que atraviesa un momento de dolor. “Es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas”, manifestó.

El exnúmero uno del mundo repasó los momentos vividos junto a Alcaraz y destacó las vivencias que se lleva de esta etapa. “Me llevo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en los momentos difíciles y la satisfacción de haber formado parte de algo único. Hoy se cierra una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que pueda venir”, señaló.

Por último, Ferrero admitió que le hubiera gustado continuar, aunque dejó abierta la puerta al reencuentro. Aseguró estar “convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse”, en una despedida que marcó el final de una de las duplas más exitosas del tenis reciente.