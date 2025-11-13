El sincericidio de Carlos Alcaraz al ser comparado con Djokovic, Federer y Nadal: "Estoy en el camino correcto, pero..."

Carlos Alcaraz fue completamente sincero cuando fue consultado por las comparaciones entre él y el histórico Big 3.

Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal lograron marcar una era en el tenis gloriosa e inigualable. Tras los retiros del suizo en 2022 y el español en 2024, y con el serbio cerca de su despedida, parecía difícil que emergieran en el corto plazo nuevos fenómenos que dominaran el deporte blanco. Sin embargo, aparecieron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Con 22 y 24 años respectivamente, ambos jóvenes tenistas logaron apoderarse en muy poco tiempo los primeros puestos del Rankig ATP y ya ganaron entre ambos unos 10 títulos de Grand Slam, 6 para el murciano y 4 para el italiano. Muchos expertos y fanáticos los consideran los sucesores, pero internamente, por ahora, mantienen la cautela.

El sincericidio de Carlos Alcaraz al referirse al Big 3 El sincericidio de Carlos Alcaraz al referirse al Big 3 Al menos así lo expresa Alcaraz, quien todavía no se siente a la altura del Big 3. "Puedo decir es que vamos por un camino correcto. Tener seis títulos de Grand Slam es algo increíble, que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien", comenzó a exponer este jueves en diálogo con Mundo Deportivo de España.

"Ahora toca seguir, toca seguir remando en la misma línea, toca seguir entrenando y trabajando de la misma forma e incluso mejor. Nadie conoce el futuro, es incierto, así que veremos a ver dentro de varios años cómo vamos", continuó su análisis al respecto Carlitos.