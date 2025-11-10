Novak Djokovic reveló la fecha y el lugar donde le gustaría retirarse del tenis: "Quiero retirarme en..."

Novak Djokovic, ganador de absolutamente todos los torneos, dio a conocer en donde y cuándo le gustaría dejar el tenis profesional.

Novak Djokovic es considerado, para muchos, como el mejor tenista de todos los tiempos. El serbio, máximo ganador de Grand Slams (24 en total) y Masters 1000 (39), vivió un fin de semana agridulce, ya que se consagró campeón del ATP 250 de Atenas, pero se bajó de las ATP Finals.

El motivo por el cual el número 4° del ranking ATP no estará presente en Turín es por una molestia en el hombro que viene arrastrando desde que comenzó a disputar el torneo en Grecia. En su lugar ingresó Lorenzo Musetti, rival al que venció en la final y le había arruinado la posibilidad de meterse en el torneo que disputan los mejores ocho tenistas de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/1987223721141018670&partner=&hide_thread=false The winning moment



The fire is still burning, alright @DjokerNole #HellenicChampionship pic.twitter.com/ZV90Z0jypS — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025 Mientras aprovecha para recuperarse y de cara a lo que será el 2026, muchos fanáticos se preguntan lo mismo: ¿cuándo será el día que Djokovic se retire del tenis? El día que eso suceda quedará en la historia del deporte, pero mientras tanto Nole disfruta de seguir jugando aunque reveló que ese día no está tan lejos.

Novak Djokovic reveló cuándo le gustaría retirarse del tenis "A lo largo de mi vida y mi carrera, siempre he tenido un plan mental con varios años de antelación: lo que quiero y cómo lo quiero. Habiendo alcanzado absolutamente todos los objetivos posibles, dije lo de los Juegos Olímpicos de 2028, ya que quería jugar durante muchos años más. Quiero retirarme en los Juegos Olímpicos con la bandera serbia, sería estupendo", sentenció en una entrevista con un medio serbio.