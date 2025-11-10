Los Pumas y un regreso esperado de cara al duelo con Escocia

Luego del triunfo ante Gales, Los Pumas enfrentarán a Escocia. Felipe Contepomi realizará una variante en el plantel de cara a ese test match.

Los Pumas derrotaron a Gales, 52 a 28, en un test match que marcó el inicio de la última gira del año, este domingo, en un encuentro que se llevó a cabo en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff, con la presencia de los mendocinos Juan Martín González, quien fue titular, y de Rodrigo Isgró, quien ingresó en el complemento.

Tras este encuentro, que dejó muchísimas sensaciones positivas y también muchos detalles para corregir, se vienen dos partidos más para cerrar el 2025 de la mejor manera y pensando en el próximo mundial de Australia en 2027.

vs. Escocia , domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium) vs. Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham) De cara a esos encuentros, Los Pumas anunciaron una modificación en el plantel que sigue concentrado en Europa. Se trata del regreso de Pedro Rubiolo, en reemplazo de Bautista Pedemonte.

Rubiolo, nacido hace 22 años en Rafaela, había quedado afuera del partido ante Gales por una lesión, pero ya se encuentra recuperado. Su último encuentro con Los Pumas fue en la derrota ante los Springboks, por la última fecha del Rugby Championship.