Cómo le fue a Los Pumas con los rivales que enfrentará en la ventana de noviembre
Los Pumas juegan ante Gales, Escocia e Ingleterra. Conocé el historial del Seleccionado argentino ante cada uno de estos rivales.
Luego de finalizar en el último lugar en el Rugby Championship 2025, detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, Los Pumas realizaron una concentración de tres días en Londres para preparar la ventana de noviembre, que tendrá tres juegos para cerrar el año.
Los dirigidos por Felipe Contepomi se reunieron en la capital inglesa del 27 al 29 de octubre, en una concentración que sirvió para preparar la ventana de noviembre.
Para este Camp fueron convocados 34 jugadores, entre que se encontraban los 3 mendocinos, Juan Martín González, Rodrigo Isgró y Gonzalo Bertranou. La lista definitiva para los partidos de la ventana se conocerá una vez finalizada la preparación en Londres.
El seleccionado nacional disputará tres partidos en la ventana internacional:
- vs. Gales, domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff (Principality Stadium)
- vs. Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)
- vs. Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham)
El último enfrentamiento ante Gales se dio en 2023 por los cuartos de final del Mundial de Francia. Allí, Los Pumas se quedaron con el triunfo por 29-19 y avanzaron a las semifinales. En Cardiff, el último registro se dio en noviembre de 2022, con victoria para los locales por 20-13. En total se disputaron 25 encuentros con 8 triunfos para Argentina, 15 para Gales y 2 empates.
Los Pumas y Escocia disputaron 25 partidos entre sí, con 12 triunfos para el seleccionado nacional y 13 para los escoceses. Se enfrentaron por última vez en 2022, donde disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado. Los Pumas se impusieron en Jujuy por 26-18 y en Santiago del Estero por 34-31, mientras que Escocia lo hizo por 29-6 en Salta y por 52-29 en Edimburgo.
En noviembre, en Londres, Los Pumas e Inglaterra disputarán el tercer partido del año. En julio los ingleses visitaron nuestro país y se quedaron con la victoria en ambos enfrentamientos: 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan. La última victoria argentina se dio en Twickenham en 2022, en un ajustado 30-29. En total disputaron 30 partidos, con 5 triunfos, 23 derrotas y 2 empates.
Historial de Los Pumas ante Gales
- Partidos: 25
- Triunfos: 8
- Empates: 2
- Derrotas: 15
14/10/2023 - Los Pumas 29 vs Gales 17, en Marsella (RWC)
12/11/2022 - Gales 20 vs Argentina 13, en Cardiff
17/07/2021 - Gales 11 vs Argentina 33, en Cardiff
10/07/2021 - Gales 20 vs Argentina 20, en Cardiff
16/06/2018 - Argentina 12 vs Gales 30, en Santa Fe
09/06/2018 - Argentina 10 vs Gales 23, en San Juan
12/11/2016 - Gales 24 vs Argentina 20, en Cardiff
16/11/2013 - Gales 40 vs Argentina 6, en Cardiff
10/11/2012 - Gales 12 vs Argentina 26, en Cardiff
20/08/2011 - Gales 28 vs Argentina 13, en Cardiff
21/11/2009 - Gales 33 vs Argentina 16, en Cardiff
18/08/2007 - Gales 27 vs Argentina 20, en Cardiff
17/06/2006 - Argentina 45 vs Gales 27, en Buenos Aires (Vélez)
11/06/2006 - Argentina 27 vs Gales 25, en Puerto Madryn
19/06/2004 - Argentina 20 vs Gales 35, en Buenos Aires (Vélez)
12/06/2004 - Argentina 50 vs Gales 44, en Tucumán
10/11/2001 - Gales 16 vs Argentina 30, en Cardiff
01/10/1999 - Gales 23 vs Argentina 18, en Cardiff (RWC)
12/06/1999 - Argentina 16 vs Gales 23, en Buenos Aires (Ferro)
05/06/1999 - Argentina 26 vs Gales 36, Buenos Aires (Ferro)
21/11/1998 - Gales 43 vs Argentina 30, en Llanelli
09/10/1991 - Gales 16 vs Argentina 7, en Cardiff (RWC)
16/10/1976 - Gales 20 vs Argentina 19, en Cardiff
28/09/1968 - Argentina 9 vs Gales XV 9, en Buenos Aires (GEBA)
14/09/1968 - Argentina 9 vs Gales XV 5, en Buenos Aires (GEBA)
Historial de Los Pumas ante Escocia
- Partidos: 25
- Triunfos: 12
- Derrotas: 13
- Empates: 0
19/11/2022 - Escocia 52 vs Argentina 29, en Murrayfield
16/07/2022 - Argentina 34 vs Escocia 31, en Stgo. del Estero
09/07/2022 - Argentina 6 vs Escocia 29, en Salta
02/07/2022 - Argentina 26 vs Escocia 18, en Jujuy
24/11/2018 - Escocia 14 vs Argentina 9, en Edimburgo
23/06/2018 - Argentina 15 vs Escocia 44, en Resistencia (Chaco)
19/11/2016 - Escocia 19 vs Argentina 16, en Edimburgo
08/11/2014 - Escocia 41 vs Argentina 31, en Edimburgo
20/06/2014 - Argentina 19 vs Escocia 21, en Córdoba
25/09/2011 - Argentina 13 vs Escocia 12, en Wellington (RWC 2011)
19/06/2010 - Argentina 9 vs Escocia 13, en Mar del Plata
12/06/2010 - Argentina 16 vs Escocia 24, en Tucumán
28/11/2009 - Escocia 6 vs Argentina 9, en Edimburgo
14/06/2008 - Argentina 14 vs Escocia 26, en Buenos Aires (Vélez)
07/06/2008 - Argentina 21 vs Escocia 15, en Rosario
07/10/2007 - Argentina 19 vs Escocia 13, en París (RWC 2007)
12/11/2005 - Escocia 19 vs Argentina 23, en Edimburgo
18/11/2001 - Escocia 16 vs Argentina 21, en Edimburgo
21/08/1999 - Escocia 22 vs Argentina 31, en Edimburgo
11/06/1994 - Argentina 19 vs Escocia 17, en Buenos Aires (Ferro)
04/06/1994 - Argentina 16 vs Escocia 15, en Buenos Aires (Ferro)
10/11/1990 - Escocia 49 vs Argentina 3, en Edimburgo
24/11/1973 - Escocia 12 vs Argentina 11, en Edimburgo
27/09/1969 - Argentina 3 vs Escocia 6, en Buenos Aires (GEBA)
13/09/1969 - Argentina 20 vs Escocia 3, en Buenos Aires (GEBA)
Historial de Los Pumas ante Inglaterra
- Partidos: 30
- Triunfos: 5
- Empates: 2
- Derrotas: 23
14/10/1978 - Inglaterra XV 13 vs Los Pumas 13, en Londres
30/05/1981 - Los Pumas 19 vs Inglaterra 19, en Buenos Aires
06/06/1981 - Los Pumas 6 vs Inglaterra 12, en Buenos Aires
28/07/1990 - Los Pumas 12 vs Inglaterra 25, en Buenos Aires
04/08/1990 - Los Pumas 15 vs Inglaterra 13, en Buenos Aires
03/11/1990 - Inglaterra 51 vs Los Pumas 0, en Londres
27/05/1995 - Inglaterra 24 vs Los Pumas 18, en Durban (RWC)
14/12/1996 - Inglaterra 20 vs Los Pumas 18, en Londres
31/05/1997 - Los Pumas 20 vs Inglaterra 46, en Buenos Aires
07/06/1997 - Los Pumas 33 vs Inglaterra 13, en Buenos Aires
25/11/2000 - Inglaterra 19 vs Los Pumas 0, en Londres
22/06/2002 - Los Pumas 18 vs Inglaterra 26, en Buenos Aires
11/11/2006 - Inglaterra 18 vs Los Pumas 25, en Londres
06/06/2009 - Inglaterra 37 vs Los Pumas 15, en Manchester
13/06/2009 - Los Pumas 24 vs Inglaterra 22, en Salta
14/11/2009 - Inglaterra 16 vs Los Pumas 9, en Londres
10/09/2011 - Los Pumas 9 vs Inglaterra 13, en Dunedin (RWC)
08/06/2013 - Los Pumas 3 vs Inglaterra 32, en Salta
15/06/2013 - Los Pumas 26 vs Inglaterra 51, en Buenos Aires
09/11/2013 - Inglaterra 31 vs Los Pumas 12, en Londres
26/11/2016 - Inglaterra 27 vs Los Pumas 14, en Londres
10/06/2017 - Los Pumas 34 vs Inglaterra 38, en San Juan
17/06/2017 - Los Pumas 25 vs Inglaterra 35, en Santa Fe
11/11/2017 - Inglaterra 21 vs Los Pumas 8, en Londres
05/10/2019 - Inglaterra 39 vs Los Pumas 10, en Tokio (RWC)
06/11/2022 - Inglaterra 29 vs Los Pumas 30, en Londres
09/09/2023 - Los Pumas 10 vs Inglaterra 27, en Marsella (RWC)
27/10/2023 - Los Pumas 23 vs Inglaterra 26, en París (RWC)
5/07/2025 - Los Pumas 12 vs Inglaterra 35, en La Plata
12/07/2025 - Los Pumas 17 vs Inglaterra 22, en San Juan