Cómo le fue a Los Pumas con los rivales que enfrentará en la ventana de noviembre

Luego de finalizar en el último lugar en el Rugby Championship 2025 , detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia , Los Pumas realizaron una concentración de tres días en Londres para preparar la ventana de noviembre, que tendrá tres juegos para cerrar el año.

Los dirigidos por Felipe Contepomi se reunieron en la capital inglesa del 27 al 29 de octubre, en una concentración que sirvió para preparar la ventana de noviembre.

Para este Camp fueron convocados 34 jugadores, entre que se encontraban los 3 mendocinos, Juan Martín González , Rodrigo Isgró y Gonzalo Bertranou . La lista definitiva para los partidos de la ventana se conocerá una vez finalizada la preparación en Londres.

El seleccionado nacional disputará tres partidos en la ventana internacional:

El último enfrentamiento ante Gales se dio en 2023 por los cuartos de final del Mundial de Francia. Allí, Los Pumas se quedaron con el triunfo por 29-19 y avanzaron a las semifinales. En Cardiff, el último registro se dio en noviembre de 2022, con victoria para los locales por 20-13. En total se disputaron 25 encuentros con 8 triunfos para Argentina, 15 para Gales y 2 empates.

Los Pumas y Escocia disputaron 25 partidos entre sí, con 12 triunfos para el seleccionado nacional y 13 para los escoceses. Se enfrentaron por última vez en 2022, donde disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado. Los Pumas se impusieron en Jujuy por 26-18 y en Santiago del Estero por 34-31, mientras que Escocia lo hizo por 29-6 en Salta y por 52-29 en Edimburgo.

En noviembre, en Londres, Los Pumas e Inglaterra disputarán el tercer partido del año. En julio los ingleses visitaron nuestro país y se quedaron con la victoria en ambos enfrentamientos: 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan. La última victoria argentina se dio en Twickenham en 2022, en un ajustado 30-29. En total disputaron 30 partidos, con 5 triunfos, 23 derrotas y 2 empates.

Historial de Los Pumas ante Gales

Partidos: 25

Triunfos: 8

Empates: 2

Derrotas: 15

14/10/2023 - Los Pumas 29 vs Gales 17, en Marsella (RWC)

12/11/2022 - Gales 20 vs Argentina 13, en Cardiff

17/07/2021 - Gales 11 vs Argentina 33, en Cardiff

10/07/2021 - Gales 20 vs Argentina 20, en Cardiff

16/06/2018 - Argentina 12 vs Gales 30, en Santa Fe

09/06/2018 - Argentina 10 vs Gales 23, en San Juan

12/11/2016 - Gales 24 vs Argentina 20, en Cardiff

16/11/2013 - Gales 40 vs Argentina 6, en Cardiff

10/11/2012 - Gales 12 vs Argentina 26, en Cardiff

20/08/2011 - Gales 28 vs Argentina 13, en Cardiff

21/11/2009 - Gales 33 vs Argentina 16, en Cardiff

18/08/2007 - Gales 27 vs Argentina 20, en Cardiff

17/06/2006 - Argentina 45 vs Gales 27, en Buenos Aires (Vélez)

11/06/2006 - Argentina 27 vs Gales 25, en Puerto Madryn

19/06/2004 - Argentina 20 vs Gales 35, en Buenos Aires (Vélez)

12/06/2004 - Argentina 50 vs Gales 44, en Tucumán

10/11/2001 - Gales 16 vs Argentina 30, en Cardiff

01/10/1999 - Gales 23 vs Argentina 18, en Cardiff (RWC)

12/06/1999 - Argentina 16 vs Gales 23, en Buenos Aires (Ferro)

05/06/1999 - Argentina 26 vs Gales 36, Buenos Aires (Ferro)

21/11/1998 - Gales 43 vs Argentina 30, en Llanelli

09/10/1991 - Gales 16 vs Argentina 7, en Cardiff (RWC)

16/10/1976 - Gales 20 vs Argentina 19, en Cardiff

28/09/1968 - Argentina 9 vs Gales XV 9, en Buenos Aires (GEBA)

14/09/1968 - Argentina 9 vs Gales XV 5, en Buenos Aires (GEBA)

Historial de Los Pumas ante Escocia

Partidos: 25

Triunfos: 12

Derrotas: 13

Empates: 0

19/11/2022 - Escocia 52 vs Argentina 29, en Murrayfield

16/07/2022 - Argentina 34 vs Escocia 31, en Stgo. del Estero

09/07/2022 - Argentina 6 vs Escocia 29, en Salta

02/07/2022 - Argentina 26 vs Escocia 18, en Jujuy

24/11/2018 - Escocia 14 vs Argentina 9, en Edimburgo

23/06/2018 - Argentina 15 vs Escocia 44, en Resistencia (Chaco)

19/11/2016 - Escocia 19 vs Argentina 16, en Edimburgo

08/11/2014 - Escocia 41 vs Argentina 31, en Edimburgo

20/06/2014 - Argentina 19 vs Escocia 21, en Córdoba

25/09/2011 - Argentina 13 vs Escocia 12, en Wellington (RWC 2011)

19/06/2010 - Argentina 9 vs Escocia 13, en Mar del Plata

12/06/2010 - Argentina 16 vs Escocia 24, en Tucumán

28/11/2009 - Escocia 6 vs Argentina 9, en Edimburgo

14/06/2008 - Argentina 14 vs Escocia 26, en Buenos Aires (Vélez)

07/06/2008 - Argentina 21 vs Escocia 15, en Rosario

07/10/2007 - Argentina 19 vs Escocia 13, en París (RWC 2007)

12/11/2005 - Escocia 19 vs Argentina 23, en Edimburgo

18/11/2001 - Escocia 16 vs Argentina 21, en Edimburgo

21/08/1999 - Escocia 22 vs Argentina 31, en Edimburgo

11/06/1994 - Argentina 19 vs Escocia 17, en Buenos Aires (Ferro)

04/06/1994 - Argentina 16 vs Escocia 15, en Buenos Aires (Ferro)

10/11/1990 - Escocia 49 vs Argentina 3, en Edimburgo

24/11/1973 - Escocia 12 vs Argentina 11, en Edimburgo

27/09/1969 - Argentina 3 vs Escocia 6, en Buenos Aires (GEBA)

13/09/1969 - Argentina 20 vs Escocia 3, en Buenos Aires (GEBA)

Historial de Los Pumas ante Inglaterra

Partidos: 30

Triunfos: 5

Empates: 2

Derrotas: 23

14/10/1978 - Inglaterra XV 13 vs Los Pumas 13, en Londres

30/05/1981 - Los Pumas 19 vs Inglaterra 19, en Buenos Aires

06/06/1981 - Los Pumas 6 vs Inglaterra 12, en Buenos Aires

28/07/1990 - Los Pumas 12 vs Inglaterra 25, en Buenos Aires

04/08/1990 - Los Pumas 15 vs Inglaterra 13, en Buenos Aires

03/11/1990 - Inglaterra 51 vs Los Pumas 0, en Londres

27/05/1995 - Inglaterra 24 vs Los Pumas 18, en Durban (RWC)

14/12/1996 - Inglaterra 20 vs Los Pumas 18, en Londres

31/05/1997 - Los Pumas 20 vs Inglaterra 46, en Buenos Aires

07/06/1997 - Los Pumas 33 vs Inglaterra 13, en Buenos Aires

25/11/2000 - Inglaterra 19 vs Los Pumas 0, en Londres

22/06/2002 - Los Pumas 18 vs Inglaterra 26, en Buenos Aires

11/11/2006 - Inglaterra 18 vs Los Pumas 25, en Londres

06/06/2009 - Inglaterra 37 vs Los Pumas 15, en Manchester

13/06/2009 - Los Pumas 24 vs Inglaterra 22, en Salta

14/11/2009 - Inglaterra 16 vs Los Pumas 9, en Londres

10/09/2011 - Los Pumas 9 vs Inglaterra 13, en Dunedin (RWC)

08/06/2013 - Los Pumas 3 vs Inglaterra 32, en Salta

15/06/2013 - Los Pumas 26 vs Inglaterra 51, en Buenos Aires

09/11/2013 - Inglaterra 31 vs Los Pumas 12, en Londres

26/11/2016 - Inglaterra 27 vs Los Pumas 14, en Londres

10/06/2017 - Los Pumas 34 vs Inglaterra 38, en San Juan

17/06/2017 - Los Pumas 25 vs Inglaterra 35, en Santa Fe

11/11/2017 - Inglaterra 21 vs Los Pumas 8, en Londres

05/10/2019 - Inglaterra 39 vs Los Pumas 10, en Tokio (RWC)

06/11/2022 - Inglaterra 29 vs Los Pumas 30, en Londres

09/09/2023 - Los Pumas 10 vs Inglaterra 27, en Marsella (RWC)

27/10/2023 - Los Pumas 23 vs Inglaterra 26, en París (RWC)

5/07/2025 - Los Pumas 12 vs Inglaterra 35, en La Plata

12/07/2025 - Los Pumas 17 vs Inglaterra 22, en San Juan