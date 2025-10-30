El tajante pedido de Chiqui Tapia a Marcelo Moretti para resolver la crisis institucional en San Lorenzo

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia , convocó a una reunión urgente en el predio de Ezeiza con los principales miembros de la Comisión Directiva transitoria de San Lorenzo , con el objetivo de encontrar una salida a la profunda crisis institucional y económica que atraviesa el club.

Según informó TyC Sports, durante el encuentro se abordarán temas determinantes: la posible continuidad de Marcelo Moretti al frente del Ciclón, el manejo de la dirigencia provisoria y la necesidad de regularizar la economía, afectada por la deuda con un fondo suizo que ronda los cinco millones de dólares.

Desde la institución de Boedo se le envió a Moretti una resolución formal en la que se le otorgan 15 días para reunirse con la comisión y confirmar su permanencia en el cargo. Sin embargo, el dirigente aún no respondió, y deberá hacerlo en las próximas 48 horas.

La demora generó preocupación en el seno del club, al punto que la Comisión Fiscalizadora convocó a una reunión con la CD para el viernes 7 de noviembre a las 18, donde se espera una definición.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, en el centro de la polémica por la crisis institucional y económica que atraviesa el club.

Desde la AFA, Tapia insistirá en que el club cumpla con los plazos legales vigentes, convoque a una Asamblea Extraordinaria y considere adelantar las elecciones como salida ordenada a la crisis.

Mientras tanto, el clima en el plantel tampoco es el mejor: los jugadores amenazaron con un paro por sueldos atrasados, aunque la medida se desactivó luego de que Moretti se comprometiera a pagar lo adeudado.

Un nuevo golpe para San Lorenzo: otra sanción de la FIFA

Como si fuera poco, San Lorenzo recibió una nueva inhibición de la FIFA, lo que lo convierte en el club con más sanciones de este tipo en Sudamérica. Las últimas demandas fueron presentadas por Rafa Pérez, exjugador azulgrana en 2023, y por el mecanismo de solidaridad del pase de Diego Herazo, incorporado desde Deportes Tolima en febrero de 2024.

La situación del Ciclón, tanto en los despachos como en la cancha, atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Tapia pretende que el encuentro en Ezeiza marque el inicio de una reconstrucción institucional urgente antes de que la crisis termine por desbordar al club.